港版國安法台政界反映強烈 台總統府：堅定守衛自由民主與主權決心

中國全國人大最新推出“港版國安法草案”，這一事件不僅引發海內外的廣泛關注和強烈反響，就“一國兩制”及香港局勢話題也在台灣政界引發了強烈回應。台立法院朝野立委認為，中國人大此舉刻意繞過香港立法會，無疑是打擊“一國兩制”，另也有損兩岸關係。台總統府並表態 ，“這也證明‘一國兩制’與民主自由的必然扞格，更讓我們堅定守護台灣自由民主與主權的決心。”

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台總統府發言人黃重諺周五上午表示，香港問題的解決之鑰，在於北京與香港政府必須真誠回應人民訴求，具體落實對香港自由民主的承諾，而非限縮香港人的自由與民主。他稱，“唯有儘速並誠意開啟社會對話，落實對港人自由民主的嚴肅承諾，才是解決問題的根本方案。”黃重諺強調，這也證明“一國兩制”與民主自由的必然扞格。中央社報道指，台總統府對中國全國人大會議將審議“建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）”，可能進一步對於香港人民的自由民主造成威脅表達高度關切。

台陸委會還發表聲明稱，“此舉反映中共缺乏自省能力，一味錯將香港情勢不穩定的根源，歸咎於外部勢力、‘港獨’分離主義，急欲立法防範其所謂的‘國安漏洞’。且此一立法舉措如屬實，則刻意迴避香港立法會程序。”聲明續稱，“中共為鞏固對香港的統治，長期以來即不斷催促基本法第23條國家安全立法；去年‘19屆四中全會’，更將建立維護國安的法律制度和執行機制，視為港府及社會各界的緊迫任務。”陸委會指出，“任何一個文明國家的法律，理應是人民的保護傘，而非箝制自由的枷鎖。假借國安的名義，侵害香港民主人權自由，非但將徒增港人不滿及社會不穩，更會升高各國人士在港風險，危及香港國際金融中心地位。”聲明稱，“希望相關方面三思，勿因錯誤的決策，讓香港陷入更大的混亂，陸委會也將持續密注相關發展。”

台行政院發言人丁怡銘亦於當天表示，這對港人民主自由造成嚴重威脅，嚴厲的控制和鎮壓並不會得到民眾發自內心的認同。丁怡銘在新聞稿中稱，相關草案明顯違背當年“一國兩制、50年不變”的承諾，對於港人的自由民主造成嚴重威脅。他稱，“相信北風和太陽的寓言大家都聽過，嚴厲的控制和鎮壓並不會得到民眾發自內心的認同，只有遵守承諾，回應香港人民的對於民主人權的訴求，方為解決之道。”民進黨也嚴厲譴責“中國全國人大強推‘香港版國安法’”。民進黨發表的聲明稱，“草案一旦通過，將威脅在港民眾的人身安全和人權，所有人都可能淪為下一個‘李明哲’；再度向世界宣告香港的‘一國兩制’已死。”

聲明還提到，“港府2003年曾在北京的壓力下推動基本法第23條立法，禁止叛國、分裂國家和顛覆中央人民政府等行為，引發50萬人上街遊行後擱置迄今。去年爆發反送中運動，香港社會對於港府強行立法表達不滿並持續抗爭，今年1月以來，即使疫情嚴峻，中國仍持續對香港加強管控，此次更刻意繞過香港立法會，由全國人大強行推動‘港版國安法’，不顧香港人民已明顯表示反對，也完全無視香港人民追求自由、捍衛民主的呼聲。”民進黨稱，“從西藏、新疆、香港等案例證明，為了鞏固極權體制，中國當局一再撕毀對自治地區的政治承諾、掐熄人民對自由和人權的渴望，彰顯出民主自由不可能和極權政體安然共處。”

民進黨提出，“台灣和香港皆是面對中國壓迫的前線，民進黨會努力守護台灣這座自由民主的堡壘，作為區域民主及香港人民的有力支柱，不讓香港人民孤單，因為追求民主自由，是台灣和香港及全世界所有人民都共同擁有的權利。”聲明還談到，“中國政府的相關作為，不僅無法贏得香港民心及世界各國的認同，更會增加香港民眾的不滿與社會對立衝突。”民進黨呼籲，“中國當局應立即懸崖勒馬，停止破壞香港自治權與香港的未來，落實對香港的承諾，與香港人民展開對話，才是化解衝突的根本之道。”

與此同時，中國國民黨亦發表聲明。聲明指，“支持香港民主，強調中華民國是主權獨立國家，‘一國兩制’在台灣沒有市場，呼籲北京政府尊重‘港人治港’、‘高度自治’，積極回應香港人期望。”聲明稱，“‘港人治港’、‘高度自治’為中共當局對香港的莊嚴承諾，並載於基本法，就國家安全立法，觸及香港社會敏感神經，應謹慎為之”。國民黨續稱，“北京應充分尊重香港高度自治，保障香港言論結社自由，避免破壞大陸與香港間脆弱的互信基礎，促進大陸與香港和睦相處，保障香港社會和諧。他們表示支持香港民主，早日落實雙普選，並支持港人捍衛言論結社自由，充分實踐基本法對香港的莊嚴承諾。”

國民黨立法院黨團總召林為洲也在回應中央社記者詢問時指出，目前並不清楚內容，但看起來不太妙，對香港“一國兩制”是打擊，對兩岸關係也是打擊。此外，時代力量立法院黨團總召邱顯智稱，針對中國人大第三次會議將“港版國安法”排入議程，預計在5月28日表決，人大預計以基本法第18條的附件三的方式，繞過抗爭多年的基本法23條立法。

邱顯智稱，“中國此舉，等於宣告‘一國兩制’的結束，這是1997香港回歸中國後，對香港社會最大的衝擊；時代力量除了提出香港澳門關 條例修法18條‘支持香港’外，也會在立法院呼籲朝野各黨，共同譴責中國對香港的惡行，加速援港機制的制定，用實際的行動‘撐香港’。”