特朗普：中國若推港版國安法美國將強烈反應

美國總統特朗普5月21日表示，假使中國堅持推動實施“香港版國安法”的計畫，美國將強烈反應。路透社報導，特朗普在離開白宮前對記者發表這番談話。當被問及這一問題時，特朗普說：“我不知道法案內容是什麼，因為還沒人知道。如果發生這種情況，我們將對這個問題作出非常強烈的反應。”

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中國官媒新華社5月21日公布了本次中國全國人大會議議程。其中提到，議程將審議《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的議案。

此前多家港媒報道稱，身兼全國政協副主席、國務院港澳辦主任的夏寶龍周四將與在北京的港區全國政協委員會面。有委員預料，會面中會提及國家安全及基本法23條立法等議題。

中國人大將審議香港《國安法》 民主派指北京推“一國一制”

香港泛民派議員21日晚間舉行記者會，批評“一國一制”正在香港落實，北京完全沒有吸取反送中引起香港動蕩的教訓。

13屆全國人大三次會議大會發言人張業遂晚間在新聞發布會表示，此次會議議程包括審議“全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）”。外界稱此為“港版國安法”，預期內容包括防範外部勢力規範、禁止顛覆中央人民政府等。

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綜合港媒頭條日報、香港《蘋果日報》報導，民主派議員晚間召開記者會對此回應。

泛民立法會召集人陳淑莊說，港版國安法尤如“聖旨強加香港人頭上”，這種沒有向公眾諮詢的行動，漠視民意，非常不智，反映出一國一制正式在港落實，“視高度自治、一國兩制如無物”。

但她呼籲，港人仍要“繼續掙紮”，在即將舉行的立法會選舉，展現憑選票捍衛核心價值和民主自由。

公民黨黨魁楊岳橋表示，去年修訂逃犯條例引申出的政治動蕩，港府及北京並無吸取教訓，反而用一條更硬的惡法，彌補另一條惡法所突顯的管治失敗。他說，這次繞過立法會引入國安法，不排除將來把其他法律也引入香港。

香港電台引述香港眾志秘書長黃之鋒認為，民主派先前成功促成美國通過“香港人權與民主法案”，北京政府現在的做法，明顯是衝著香港眾志等組織國際遊說行動作出的報復。但香港眾志等組織並不後悔推動相關工作，也不會放棄未來的工作。