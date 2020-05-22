蓬佩奧：美國譴責災難性香港草案 英首相：期待中國尊重香港自治

美國國務院官網5月22日發表了題為“中華人民共和國將向香港推行國家安全法立法”的聲明。這篇署名蓬佩奧國務卿的聲明表示，“美國譴責中方繞過香港立法程序、無視民眾意志的做法”，並指其將會成為香港高度自治的“喪鐘”。同樣在當天，英國首相約翰遜的發言人表態稱，英國期待中國尊重香港的自由、民權和高度自治。

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美國國務院的聲明寫道，“美國譴責中華人民共和國全國人大單方面且武斷地向香港推行國家安全立法的草案”。聲明稱，“這一繞過香港成熟立法程序，且忽略港人意志的決定會成為北京在經聯合國登記的《中英聯合聲明》中向香港所承諾的高度自治的喪鐘”。聲明續稱，“香港在過去繁榮發展成為了自由的堡壘。美國強力敦促北京重新考慮其災難性的草案，遵循其國際義務，以及尊重香港的高度自治、民主機制和公民自由”。聲明稱，“依照美國法律它們都是維護香港特殊地位的關鍵，任何侵犯受到《中英聯合聲明》和《基本法》保障的香港自治和自由的決定，都將無法避免的影響我們對該地區‘一國兩制’地位的評估”。聲明最後寫道，“我們與香港人同在”。蓬佩奧本人亦發表推文稱，“美國譴責中華人民共和國向香港推行國家安全立法，強烈敦促北京重新作出考慮。我們與香港人民同在”。

倫敦方面，英國首相約翰遜的發言人指出，“我們正在緊密地跟蹤局勢發展，並期待中國尊重香港的自由、民權和自治。作為簽署《中英聯合聲明》的一方，英國保證將維持在‘一國兩制’模式下相關的高度自治”。此前，英國外交部曾在21日表示，期待中方尊重港人的權利及高度自治，英國作為《中英聯合聲明》的簽署國之一，致力於維護香港的自治，以及尊重“一國兩制”的模式。

此外，加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）21日在受訪時指出，對中國計畫在香港實施港版國安法表示高度關注。商鵬飛告訴加拿大廣播公司（CBC）稱，“我可以說的是，正如我們從第一天起就堅持保護香港人所享有的高度自治、言論自由和新聞自由的權利”。他說，“我們看到最近發生的事情受到加拿大和加拿大人地關注，所以我們肯定會緊密地跟蹤事件的發展”。