國民黨改委會達成初步共識：肯定九二共識歷史定位

自台北方面消息，中國國民黨改革委員會各小組近日密集開會，兩岸論述組已草擬兩岸論述文本。對此，黨務人士介紹稱，國民黨一定會在文本中肯定“九二共識”的歷史定位，不會抹滅“九二共識”過去對於兩岸的貢獻。

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據中央社報導指，國民黨改革委員會各小組大約將在6月初彙整出報告，接下來送交至中常會、全代會通過才算數。此前，國民黨在2020年台灣總統、立委選戰大敗，其因而成立改革委員會，分為兩岸論述、組織改革、財務穩健、青年參與等4個小組，經過近2個月的開會討論，各組目前已有初步共識。特別是在兩岸論述方面，與會人士稱，召集人林郁方已在草擬兩岸論述文本，預計不超過3000字；至於外界關注的“九二共識”存廢問題，國民黨一定會在文本中肯定“九二共識”的歷史定位，不會抹滅“九二共識”過去對於兩岸的貢獻。黨務人士說，在青年、組改、財務方面的改革，因為都涉及到黨章的修正，所以一定要在全代會上通過；兩岸部分只是論述方式的問題，不牽涉到修改黨章，有比較多討論彈性、凝聚共識的空間。

值得一提的是，中國總理李克強5月22日在政府工作報告中，當談及有關台灣部分的內容則十分簡短，提到兩岸統一時沒有使用形容詞“和平”，也未提及“九二共識”。據悉，今年涉台文字部分僅96個字，敏感的“一國兩制”、“一中”原則也都沒有在報告中出現。路透社評論認為，這一修辭的變化或許意味着某種政治變化。而隨着中國全國人大繞過香港立法會直接提出港版國安法立法動議並引發爭議後，國民黨也在當天發表聲明進行表態。

國民黨通過聲明稱，“‘港人治港’、‘高度自治’為中共當局對香港的莊嚴承諾，並載於基本法，與大陸和香港安全相關立法，涉及香港社會敏感神經，尤應謹慎為之，充分尊重香港高度自治，保障香港言論結社自由, 避免破壞大陸與香港間脆弱的互信基礎，以促進大陸與香港和睦相處，保障香港社會和諧，斯為包括上百萬大陸新移民在內的全體香港居民之福。”

聲明強調，“國民黨支持香港民主，早日落實雙普選，並支持港人捍衛言論結社自由，以充分實踐基本法對香港的莊嚴承諾。中華民國是主權獨立的國家，‘一國兩制’在台灣沒有市場。台灣社會對於香港人民權益以及局勢的關心不分黨派，中共當局對香港自由民主的處理，不僅攸關香港民眾禍福，同時也影響大陸地區的發展、兩岸關係的動向。我們呼籲中共能積極回應香港民眾的期望，妥善處理香港民眾的疑慮，為兩岸三地共創三贏的新局面。”