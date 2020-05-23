彭定康：港人被中國出賣 英國負有道德責任

英國最後一任香港總督彭定康在最新接受《泰晤士報》採訪時表示，針對港版國安法繞過香港立法會直接由北京的全國人大進行審議和立法事件，他認為香港民眾被中國“出賣”。他指英國有道德、經濟與法律責任，與香港站在一起面對中國霸凌。彭定康還呼籲西方各國，停止渴求中國“虛幻的金罐子”，進而討好北京當局的行為。

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彭定康在採訪中說，“香港人已被中國出賣”。他並呼籲西方應停止為了“虛幻的金罐子”向北京“磕頭”。他在採訪中談到，1997年香港在結束了超過150年英國殖民統治回歸中國後，其所擁有的高度自治地位，受到了中英兩國政府在1984年簽署的《中英聯合聲明》的保障。這是一份由時任中國總理趙紫陽與英國首相撒切特作為兩國政府首腦在北京簽署的文件。兩國政府隨後在1985年5月27日互相交換批准書，並向聯合國秘書處登記，《中英聯合聲明》正式生效，也象徵歷時12年之香港過渡時期的開始。

彭定康指出，北京在香港實施港版國安法的計畫則具有“破壞《中英聯合聲明》的風險”。美國國務卿蓬佩奧在國務院發表的聲明中，將港版國安法比作是香港自治的“喪鐘”。彭定康稱，“我們所看到的是一個新的中國獨裁”。他說，“英國政府應明確表示，我們正在 《中英聯合聲明》被完全破壞”。同樣就這一話題，林鄭月娥特首周五告訴媒體稱，港府將將全力配合全國人大常委會儘快完成有關立法，履行維護國家安全的職責，確保香港在“一國兩制”下的長期繁榮穩定。她稱，港版國安法將不會影響港人的公民權利、自由或司法獨立。

彭定康則告訴《泰晤士報》指，“我們應該停止被愚弄的以為，在不斷地叩頭之後將會有一個巨大的金罐子在等着我們，這一向都只是一個幻覺”。他續稱，“我們不斷地自我欺騙以為除非我們做一些中國希望我們做的事，不然我們不知怎麼地就會失去貿易機會，這是傻話”。採訪中，彭定康還建議在香港持有英國國民（海外）護照（BN(O)）的持有者應被允許在英國定居。他說，“我們應更加寬容，如果他們是學生，我們應給予他們在英國學習和生活更長的時間段”。他稱，“當人們受到政治威脅時，我們應做出更好的準備讓他們在這裡定居”。

彭定康認為，中國利用在新冠疫情危機當全球注意力被分散時，來達成其地緣政治目的。他說，“他們正在利用這一事實，在南中國海增強肌肉，並在台灣周圍劍拔弩張”。他還建議，英國政府應對中國電訊巨頭華為參與該國5G網絡建設問題加以審視。他說，“如果人們爭着說我們應該與華為交易，因為他們像任何其他的跨國公司一樣，這是在自欺欺人。如果他們受到共產黨政府的壓力被要求去做一些符合北京利益的事情，他們則會照做”。據《衛報》報道顯示，英首相約翰遜在保守黨內部反對呼聲下在周五指，英國將按計畫到2023年時，將華為參與本國5G網絡建設的比例降至0。