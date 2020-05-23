港府教育局局長楊潤雄：香港社會日後需要多做國安教育

香港教育局局長楊潤雄5月23日在接受電台採訪時表示，相信不但是教育界，香港整個社會日後都要多做有關國家安全的教育。

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楊潤雄當天上午在節目中被問到如何推行國家安全教育時指出，要加強港人對國安的理解和支持，全國性法律（包括國安法）在港實施後，就會成為港人生活的一部分。他說，“而學生未來在港成長，又或在國家發展，必須認識國安法”。他續稱，港方支持中國人大常委會制定相關法律，在國安法實施後，有需要在學校作適當教育。楊潤雄稱，令下一代理解相關內容與政治扯不上關係。

楊潤雄強調，香港是國家不可分離的一部分，有責任維護國家安全。此外，港府勞工及褔利局局長羅致光亦在受訪時表示，香港作為中國一部分，有基本責任保障國家安全，而且預今屆及下屆政府都不可能就《基本法》23條立法。他稱，相信中央“出手”，能保護國家穩定，免於有分裂風險。他指出，明白市民有擔憂，指港人可表達關注，也希望未來大家有商有量，令法治能在港運作。

同樣在當天，香港十八區370多名民主派區議員發表聯合聲明，反對北京方面制定港版國安法，並強調此法將讓香港自由化為烏有。而在另一邊，建制派的80多名區議員則表示對港版國安法立法予以支持。泛民區議員在聲明中批評中國全國人大常委會着手制定港版國安法是赤裸裸地撕毀契約，會令“一國兩制”淪為空談，香港的自由也將化為烏有，把香港的未來推向萬劫不復的深淵。聲明指出，十八區民主派聯絡會議反對以任何形式收緊香港的民主自由，要求北京方面立即撤回有關決定。聲明稱，十八區民主派聯絡會議將聯結港人一同反抗。

80多名建制派區議員則在他們的聲明中稱，反修例風波破壞社會安寧，反對派大搞“攬炒”，嚴重損害法治和經濟民生，全國人大立法完善香港在維護國家安全方面的法律制度和執行機制，守護“一國兩制”，合情合法合理，呼籲全港市民支持。