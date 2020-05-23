白宮經濟顧問：實施港版國安法將損害中港經濟

美國白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)5月22日表示，北京方面在香港實施港版國安法的舉措將損害中國和香港的經濟。他並警告稱，華盛頓方面或將對此採取行動。

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哈塞特在白宮對記者稱，“中國針對香港的舉措將對中國經濟和香港經濟產生非常、非常不利的影響，我們也在研究我們可能採取的應對措施。”值得一提的是，就在北京對港版國安法及其內容正式加以介紹當天，香港恆生指數周五大跌1349.89點，收報22930.14點，下跌5.56%，以跌幅計，恆生指數創下自2015年7月8日之後，近5年最大單日跌幅。從成交上看，港股市場全天成交超過1800億港元，較此前交易日顯著放大。路透社的相關報道還談到，北京為香港訂立國安法將造成外資撤資潮。報導指，一間管理逾 2000 億美元資產的歐洲私人銀行的高級銀行家介紹稱，有客戶曾經希望“去年發生的事情能夠過去”，但隨着國安法出現，他們現在會着手努力“減低在香港集中投放資金的風險”。這名銀行家指出，有客人去年都未啟動“B計畫”即從香港撤走資金，但現在已經收到相關查詢，“要求我們啟動這個計畫。”

此外，香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）在受訪時表示，香港當前的境況就像是被地緣政治緊張局勢拖入輪下。她告訴美國有線電視新聞網（CNN）稱，香港對北京和華盛頓而言本是雙贏：北京需要通過香港進入國際金融市場，相當於它的金融服務中心；而美國和美資商業機構也從香港獲益。但早泰娜警告指，香港現在的境況對兩邊都無益。她談到，“我們現在處於美中貿易關係和地緣政治關係瀕於脫鉤的境地，並可能導致嚴重的後果。”

同樣就這一話題，銀冠資產管理經濟顧問霍瓦內茨（Patrick Chovanec）亦向CNN表示，許多人對中國國家主席習近平在去年香港人抗議後撤回法案條例感到有些驚訝，但現在看來他準備了另一套方案。他續稱，而北京方面的這一舉動則關乎香港的公民自由、法治和“一國兩制”根基。霍瓦內茨說，“香港和中國在制度上的不同的確在經濟和金融方面起到顯著的作用。”霍瓦內茨分析稱，這正是外國投資者願意立足在這裡，把資金投入香港，將香港作為其在整個區域基地的原因。他指出，“他們依照香港的法律簽訂合同，是因為他們信任的是這裡的法治，而不是中國內地法律體制。而你把他毀掉，香港就成了另一個內地。”

值得一提的是，美國國務卿蓬佩奧曾在周三表示，中國對香港親民主活動人士的威脅，可能會促使美國重新考慮對香港在美國法律下享受的特殊待遇。美國總統特朗普在去年簽署了經國會通過的《香港人權與民主法案》，要求美國國務卿每年審查香港的自治情況，並授權對涉嫌侵犯人權的個人實施制裁。該法案還涉及到美國對香港的特別貿易政策等整體性待遇進行評估。一旦美國取消香港享受的特殊優惠待遇，將會給香港造成重擊。但這個做法是柄雙刃劍，因為它同樣也會對香港人造成很大負面影響，也不利美國在香港的商業利益，只會從整體上進一步加速美中在經濟、科技等領域地脫鉤。

據路透社援引的數據顯示，在香港經營的美國公司大約有1300家，包括幾乎所有主要的美國金融機構。另據美國國務院的數字，2018年時，有8.5萬美國公民住在香港。而據美國貿易代表辦公室的數據顯示，美國和香港的貿易總額在2018年達到約669億美元。同年，美國對香港的貿易順差達到334億美元。針對港版國安法給香港帶來的經濟影響和潛在風險，特首林鄭月娥周五則告訴媒體稱，金融市場會有波動，毋需擔心，又指本地商會亦表態支持立法，港府向中央反映各種意見。