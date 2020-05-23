英澳加外長聯合聲明關注港版國安法 中使館：粗暴干涉內政

英國、加拿大和澳大利亞三國外長周五罕見發表聯合聲明，並指對港版國安法立法表示“深切關注”。聲明強調，若北京在香港人、立法會和司法系統都無參與立法過程下訂立這條法例，明顯會損害“一國兩制”。對此，中國駐加拿大使館發言人周六發表談話指，英澳加外長的聯合聲明是妄加評論，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

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英澳加三國外長聲明由英國外交大臣拉布（Dominic Raab）、澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）和加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）聯合署名。聲明強調，《中英聯合聲明》有法律約束力，確保香港享有高度自治；香港人的集會、新聞、結社自由等權利均受法律保障。聲明指出，與此同時，兩項聯合國人權公約，《公民權利和政治權利公約》和《經濟、社會、文化權利國際公約》仍然在香港有效。對此，中國駐加使館發言人通過聲明回應稱，反修例風波中，“港獨”和本土激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，嚴重挑戰“一國兩制”原則底線。聲明指，根據憲法和香港基本法的規定，從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，是構築“一國兩制”制度根基的必要舉措。

中使館稱，世界上任何國家，國家安全立法都屬於國家立法權力。從國家層面確保香港維護國家安全，打擊的是極少數“港獨”分子、暴力分子和外部干預活動，保護的是絕大多數香港市民，這符合香港社會的根本利益。中使館強調，繼續貫徹“一國兩制”的決心堅定不移，香港是中國的特別行政區，維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。另在布魯塞爾方面，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周五亦發表聲明指出，在經過與27個成員國商議後，歐盟表示香港在“一國兩制”下，維持穩定及繁榮，符合歐盟重大利益。聲明強調，中國按照《基本法》以及對國際的承諾，讓香港擁有高度自治至關重要。