韓正會見港區政協委員：中央立港版國安法是慎重決定

自北京方面消息，主管港澳事務的中國國務院副總理韓正5月23日於聯組會議上接見了港區全國政協委員，並發表講話。據悉，此次會面長約1個半小時。韓正在會上指出，去年的反修例風波暴露了國安漏洞的短板，中央於去年四中全會已經下定決心，要建立香港的維護國家安全制度。他稱，香港《基本法》23條一直未落實，全球亦沒有一個國家沒有國家安全法，故這是事在必行。

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據《明報》報道顯示，韓正在會面中先就政府工作報告及國家經濟政治方面的形式進行闡述，稱新型冠狀病毒疫情後，國家生產量已恢復正常水平，因此對國家未來經濟發展有信心。他在會上還高度肯定港澳特區政府的抗疫工作，形容是展現“非常時期的魄力”。而當談及備受港內外關心的港版國安法時，韓正強調這是中央的慎重決定，指出沒有一個國家和地區沒有國家安全法。韓正解釋中央要為香港訂立國安法的原因，他提到去年反修例風波，發生暴力事件、本土恐怖主義猖獗，突顯國家安全的漏洞、短板，成為國家安全的突出風險，需要重點填補。韓正強調，確立有關法例是為保護香港市民，只針對4類危害國家安全的罪行和少數違法分子，立法令做生意的人有更好營商環境、市民可安居樂業，並呼籲委員向香港社會解釋。他稱，香港的人才與法律等良好的基礎，使國家對香港仍抱有信心。

另據香港01報道，與會的港區政協委員、香港工聯會理事長黃國介紹稱，韓正於會上為政協講解立法的背景及目的，並表示中央於去年四中全會已提到，要建立健全的特區維護國家安全法律制度和執行機制，此時立法是按脈絡推進。韓正形容，香港的情況日益嚴峻，街頭暴力及本土恐怖主義日益猖獗，“港獨”、“黑暴”及立法會中有人主張“攬炒”，加上外部勢力借香港打擊中國，長此下去“一國”會受到衝擊，成為國家安全的“突出風險”。他指出，香港在維護國安方面並不健全，中央無法不關注，經過深思熟慮、科學評估後，別無他法下建議立法以撥亂反正。他續稱，全世界沒有一個地方未就國安立法，在《基本法》23條一直沒有落實的情況下，中央對此有最終責任及權利。韓正重申，立法具必要性及合法性，考慮過國際社會聲音在內的不同因素，強調中央重視香港，以及香港作為國際金融中心的地方，相信香港有人才和法律等良好的基本因素，令大部分人和國家仍對香港有信心。

據悉，韓正在會上還肯定了港府及特首林鄭月娥的抗疫成效，指出新冠肺炎與非典存在差異，傳播速度極快，“全世界都在考同一張試卷”，而香港作為高度人口密集的國際都會，抗疫工作做得相當不錯，形容是展現“非常時期的魄力”。他亦希望政協委員繼續支林鄭及港府施政。報導指，韓正在去年兩會期間會見港澳政協委員時將講話重心放在了大灣區發展的話題上，並稱香港政治生態不錯。而在本次會面期間，韓正另提到，香港存在很多經濟及社會的深層次問題，例如房屋改革等，惟需要穩定的社會環境處理，中央會全力支持特區政府解決有關問題。會上，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明等均有列席，但沒有發表講話。與此同時，港區全國人大和政協亦分別發表聲明，並指對建立港區國安法草案表示堅決支持和擁護。