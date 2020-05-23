黎智英：港人只剩移民或戰鬥兩種選擇 我會戰鬥到最後

中國全國人大5月22日宣布對港版國安法進行審議後，香港壹傳媒集團創辦人黎智英在當天開設推特帳號，並連發數條推文抨擊中共當局打擊香港的法治和自由。他還稱，“在中共的壓制下，香港人只有兩種選擇，移民或留下來戰鬥到底；我會戰鬥到最後”。

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曾在去年香港反修例運動中被《人民日報》點名為“禍港四人幫”之首的黎智英，在今年4月18日與香港民主黨創黨主席李柱銘、前主席何俊仁等共15名知名民主派人士，因被指犯有“非法集結”等罪名遭到了香港警察的逮捕。他們15人並於5月18日就受控罪名出庭。據悉，相關案件將於6月15日繼續審理。針對北京此次繞過香港立法會通過全國人大進行港版國安法立法的動議，黎智英在他的首條推文中表示，“中國以一項新的國家安全法案打擊香港的法治和自由，現在是開啟推特的好時機，向世界展示中共對法律的不尊重以及不可被信任的事實。”

黎智英稱，“北京當局以維護國家安全為由，對香港實行直接統治，香港投資者對此感到恐懼，股市下跌超過1000點。諷刺的是，共產主義政權的安全是建立在人們恐懼的基礎上，現在他們嚇跑了投資者。”他續稱，“大陸人來香港購買房地產是基於當地的法治、自由和安全。香港房產價格倖免於（反修例）反抗運動和‘武漢肺炎病毒’，直到現在才有崩潰的跡象，原因有兩個：大陸人擔心港版國安法和中國的房地產正在崩潰。”

黎智英稱，“面對媒體追問是否會根據港版國安法將罪犯送到中國審判，即使這些行為是在香港做的，在香港特首林鄭月娥拒絕回答後，富人們已開始將銀行存款轉移到海外。”他並認為，香港是中國的最後一個奇蹟，若實施國安法，代表奇蹟終結。黎智英還發文請美國總統特朗普關注香港情況，並稱，“如果您願意，可以成為我們法治和自由的救世主 #與香港站在一起”。他在推文中並批評其他只會對自由和人權給予口頭應酬的領導人則保持沉默。

曾被中國官媒點名是“禍港亂港總策畫”的黎智英發文稱，“在中共的壓制下，香港人只剩下兩個選擇：移民或留下來戰鬥；我會戰鬥到最後，香港是我的家，我們不害怕。”另據消息顯示，黎智英日前因為一件刑事恐嚇案、3件非法集結案被起訴後，遭港府限制出境。他22日早上曾到香港高等法院申請撤銷禁止他離港的命令，但未提出具體離港計畫，法官表示難以撤銷，黎智英因此又撤回申請，目前仍不能離境。