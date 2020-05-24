台灣當局加強對大陸黨政軍人員來台管控

自台北方面消息，為加強防堵及查處具有中國大陸黨政軍背景人士來台從事統戰活動，台灣內政部移民署表示，已從審查、訪視及處分等三面向加強管控，去年黨政軍人士申請入台不準數為3742人次，較前年多出1567人次，年增率72.05%。

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據中央社報道，台移民署官員指出，依法中國人士入境台灣，必須提出申請，為加強防堵及查處具有黨政軍背景的大陸人士來台從事統戰活動，現階段安全管理工作已從審查、訪視及處分等三面向加強管控。台方官員介紹稱，針對具有疑慮的行程、人員及邀請單位的申請案，提至由國安局、陸委會等相關機關組成的聯審會嚴審，對於許可案件則會以加註限制條件的方式，如限制行程範圍、來台人數及天數等，方便控管。

台官員還指出，當申請案件經許可入境後，依規定將由移民署專勤隊進行訪視及查核，如果從事與許可目的不符合的活動或是有違規之慮的案件，移民署將自行或會同相關機關實地前往訪視，強化預防違法違規行為。台官員稱，中國人士來台若有違法違規情事，或曾發表對台不當言論，經查證屬實，移民署也將依規定處分一定期間不予許可來台，也會依規定進行註記，以方便後續申請案的審查。

報導提及，根據台內政部移民署提供的資料顯示，去年中國黨政軍人士申請入台案件共52144人次，不準數為3742人次，比例達7.18%，不準數較前年多出1567人次，為民國105年以來的新高，年增率達72.05%。