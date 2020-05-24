美總統國安助理：若中國推行港版國安法將引來美國制裁

美國總統國家安全事務助理羅伯特·奧布萊恩（Robert C. O'Brien）在周日接受美國全國廣播公司（NBC）專訪時表示，如果中國當局推行港版國安法立法，依照1992年《美國－香港政策法》和2019年《香港人權與民主法》要求，蓬佩奧國務卿將很可能不能證實香港確保了“高度自治”，如果這樣（美方）將會對香港和中國進行制裁。

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奧布萊恩當天在接受美國全國廣播公司（《與媒體見面》（Meet the Press）節目專訪時作出了上述表態。節目一開始，主持人率先發問，“我們將首先談談香港問題，如若北京成功地進行了這次基本上是對香港de鎮壓，將香港從一個開放的市場和開放的民主的位置上移去，美國政府將準備進行何種回應？”對此，奧布萊恩回答說，“正如你所知，中國共產黨在1984年曾通過《中英聯合聲明》向英國承諾，香港將擁有‘高度自治’並維護其當地的生活方式直至2049年”。

奧布萊恩稱，“現在，在距離這個大限到來的27年前，看起來通過這個國安法律，他們將接管香港；如若他們這麼做，依照1992年《美國－香港政策法》和2019年《香港人權與民主法》要求，蓬佩奧國務卿將很可能不能證實香港確保了‘高度自治’，如果這樣（美方）將會對香港和中國進行制裁。”

奧布萊恩指出，“如果中國接管了香港，很難看到香港將如何繼續維持其在過去成為的亞洲金融中心（地位）。”主持人追問，“如果中國真的這麼作，你希望這是（美方應作出的）回應嗎，你是否希望（當地的）金融群體和跨國集團立即從香港撤出？”奧布萊恩則回答稱，“我看不到它們將如何留住當地。首先，它們選擇在香港落地是因為香港擁有法治、自由企業體制、資本主義體制、地方立法會中擁有民主選舉；而如果這些東西都沒了的話，我不知道金融群體將如何繼續留在那裡”。

奧布萊恩表示，“我認為（這樣的話）還會有一個很壞的知識和專業人才離潮出現；我認為香港市民中很多人在一些情況下可以前往英國，或在其他地方尋求避難；他們不會留在香港等待被中華人民共和國和共產黨統治”。他續稱，“所以我認為，如果中國通過向香港推行這一法律，我認為這是一個很大的錯誤；並將會給香港人造成嚴重的困難”。