蔡英文：這一刻，所有民主夥伴都與香港人民站在一起

香港民眾5月24日上街抗議中國人大擬港版國安法立法動議。對此，台灣總統蔡英文在當天通過臉書表示，港版國安法嚴重威脅香港前途，此刻，所有民主陣營的夥伴，都和香港人民站在一起。她稱，對於正在奮力捍衛香港核心價值的香港人民，台灣各界一直給予極大的關心與支持。

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蔡英文表示，“這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。”她稱，“這幾天，中國的人大會議正計畫繞過香港立法機構，制定所謂的‘香港版國安法’，嚴重威脅香港的前途。法律如果實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受到嚴重侵蝕，所謂‘50年不變’、‘港人治港，高度自治’的承諾，也瀕臨破產。”她續稱，“相信國人同胞與我一樣，都非常關心此刻的香港。我也不只一次說過，面對香港人民對自由民主的渴望，解決方案不是子彈、不是製造更多恐懼與鎮壓，而是真正落實自由民主，真正落實對香港高度自治的承諾。也唯有如此，才是北京與港府當局重新得到信任，讓香港社會回歸自由與平靜的不二之道。”

蔡英文說，“香港的情勢發展，政府始終高度關心，謹慎因應，以確保在雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。依據 #香港澳門關係條例 第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，我們希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。”她指出，“對於此刻正在奮力捍衛香港核心價值的香港人民，台灣各界一直給予極大的關心與支持。我要強調，在協助受到壓迫的香港人民方面，港澳條例已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢的變化，國際社會正向香港人民積極伸出援手，我們也會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。”

另據中央社報道，台國安人士亦於當天表示，若“香港版國安法”通過，導致香港淪為“一國一制”，造成香港的地位被根本性改變而危害台灣安全時，“港澳條例”讓香港成為特別地區的現況將不存在，從而在法律適用上回歸“兩岸人民關係條例”。報導指，台國安人士當晚補充稱，若一旦如此，則將影響資金審查、港人居留、旅行管制等各項措施作為。此種宣示代表某種程度抵制香港被“中國化”，也呼籲北京當局勿片面改變現狀。

報導指，台國安人士指出，現在對港資的規定與對陸資的規定不一樣，但如果港澳條例停止適用，改適用兩岸關係條例，那就是把港資視同陸資，而港人居留的規定也會停止適用。而對於外界提出台難民法等修法，不願具名的民進黨立委則表示，針對香港目前的狀況，思考的方嚮應該是聯合世界的民主的國家，採取一致性的作為。個別的動作雖想凸顯台灣與香港密切的關係，但也要慎防被北京扣上其他帽子。

報導接受，根據台港澳條例第60條規定，本條例施行後，香港或澳門情況發生變化，致本條例之施行有危害台灣地區安全之憂時，行政院得報請總統依憲法增修條文第二條第四項之規定，停止本條例一部或全部之適用，並應即將其決定附具理由於10日內送請立法院追認，如立法院1/2不同意或不為審議時，該決定立即失效。