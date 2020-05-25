兩岸新論述是否保留九二共識？國民黨內爆爭議

國民黨兩岸新論述即將於五月底出爐，但負責規畫研擬「兩岸新路線」的改革委員會成員看法嚴重分歧，一派認為，新文本不可能不提九二共識，但會用務實、超然的態度去詮釋；改革派則認為，「舊的不割掉，新的怎麼來？」兩岸新路線之爭的茶壺風暴正在上演。

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國民黨的兩岸新論述將由改革委員會兩岸組召集人前立法委員林郁方執筆，林郁方認為，文本中不可能不提九二共識，它不是翻過頁就不見的東西，不可能拋到一邊去；過去九二共識確實是穩定兩岸關係的基石，雖然現在無法發揮作用，但它就是個存在的事實，就看未來怎麼去評價、詮釋它，國民黨會用超然、務實的態度去處理。

林郁方透露，中共兩會還在繼續，香港未來會如何發展，他會密切關注，新論述內容會隨着情勢改變再斟酌，他寫完後將給兩岸組的成員過目再交由黨中央討論。他說，這個新論述不是寫完以後就「到此為止」，未來還會隨時局變化再新增內容。

國民黨兩岸新論述將采類似民進黨台灣前途決議文或宣言的形式處理，未來如何為新論述命名？林郁方賣關子說，大家可以去期待，但國民黨畢竟不像民進黨當初處理台獨問題必須推翻既有制度、發表悲壯的「出師表」，國民黨只要去務實分析兩岸現狀、未來和去談兩岸問題就好。

與會人士透露，改革派認為保守派把九二共識作為新論述的背景，輕描淡寫帶過，讓他們挫折感很大，隱約感覺到後面有中國勢力在影響；雖然林郁方聲稱會寫出一份參考大家意見的文本，但他們認為，在運作和理念的高度上不可能實行，「舊的不割掉，新的怎麼來？」還說，「只有切掉，才能長出新肉。」

改革派成員表示，他們不否認九二共識過去的功績，但要丟掉還是拿回來用，不能有模糊空間；國民黨現在已經不是鄉願的時候，要凸顯九二共識到什麼程度？如果還是把他當作「雙主標」來看，他們是不會背書的。

改革派認為，別再講九二共識，要適時批判中共，對香港要有表態，才是現在國民黨兩岸新論述該走的方向。