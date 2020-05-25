台陸委會：蔡英文談話非放棄香港 會更積極協助港人

針對中國人大審議港版國安法所帶來的爭議，台灣總統蔡英文5月24日通過臉書表示，若香港局勢惡化，對港可能部分或全部不再適用《港澳條例》。台陸委會並於25日補充說，“總統談話並非要‘放棄香港’，而是對北京示警；政府也將更積極協助港人。”

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蔡英文當天就香港局勢發文指出，“這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。”她稱，“這幾天，中國的人大會議正計畫繞過香港立法機構，制定所謂的‘香港版國安法’，嚴重威脅香港的前途。法律如果實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受到嚴重侵蝕，所謂‘50年不變’、‘港人治港，高度自治’的承諾，也瀕臨破產。”她續稱，“相信國人同胞與我一樣，都非常關心此刻的香港。我也不只一次說過，面對香港人民對自由民主的渴望，解決方案不是子彈、不是製造更多恐懼與鎮壓，而是真正落實自由民主，真正落實對香港高度自治的承諾。也唯有如此，才是北京與港府當局重新得到信任，讓香港社會回歸自由與平靜的不二之道。”

蔡英文說，“香港的情勢發展，政府始終高度關心，謹慎因應，以確保在雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。依據 #香港澳門關係條例 第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，我們希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。”她指出，“對於此刻正在奮力捍衛香港核心價值的香港人民，台灣各界一直給予極大的關心與支持。我要強調，在協助受到壓迫的香港人民方面，《港澳條例》已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢的變化，國際社會正向香港人民積極伸出援手，我們也會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。”

針對蔡英文所提到的《港澳條例》第60條中，“香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部”內容的發言，台陸委會25日下午通過書面回覆媒體相關提問時表示，“總統臉書的談話，並非是要‘放棄香港’，而是要讓北京知道，中共人大通過港版國安法的後果極其嚴重，北京當局切勿一意孤行，讓情勢惡化到不可收拾。”據中央社報道顯示，台陸委會指出，“《港澳條例》第60條是指，倘若中共的作為讓香港情勢惡化，致香港的高度自治地位動搖，甚至可能使香港與大陸地區無異，政府將被迫停止該條例一部或全部的適用。”

台陸委會介紹稱，“《港澳條例》第60條除了保障台港交流中，中華民國國家安全及人民利益不受損害外，更是要監督北京對香港‘50年不變’及‘港人治港，高度自治’的承諾是否落實，並維護香港的自由人權法治核心價值。”聲明強調，這項規定不只是“情勢變遷條款”，也是保護香港核心價值與人民的“保護條款”。台陸委會稱，“總統已特彆強調，在協助受到壓迫的香港人民方面，《港澳條例》已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢變化，政府會在既有基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要協助。”另就香港版國安法對台駐港澳辦事處的影響，台陸委會則指出，當局已預作相關評估因應。