柯文哲：強推港版國安法加深台灣人討厭中國

針對中國全國人大5月22日宣布對港版國安法進行審議，並引發的海內外巨大爭議，台北市長柯文哲5月25日通過臉書表示，“中國此舉，顯然‘一國兩制’的承諾已幻滅，加深台灣人討厭中國。”

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柯文哲在臉書帖文中寫道，“民主、自由、人權、法治，是我所相信的普世價值，政治應該建立在這四大基礎之上。”他說，“1997香港回歸中國，當時中共頒布了《香港基本法》，承諾回歸後，將會實施‘一國兩制’，落實‘港人治港，高度自治’。但不到23年，中國人大卻已多次主動對《基本法》進行釋法，做出與香港終審法院截然不同的解釋，直接干預了‘香港自治權’。”

柯文哲指出，“如今又傳出中國要在這次人大會議，自行訂定‘香港版國安法’，這不但是跳過香港的《立法權》，也有人擔心，會直接壓迫香港的言論、集會、新聞等自由。所謂‘馬照跑、舞照跳、五十年不變’的承諾，顯然已經幻滅，更進一步讓人對中國做出的承諾，感到懷疑。”他強調，“中共若還要強行另訂國安法，恐怕只會像‘北風與太陽’故事中的北風，風愈吹，民心愈冷，逃愈遠。”他續稱，“台灣鄰近香港，此舉無異也會加深台灣人民討厭中國的程度。反送中事件還歷歷在目，北京當局不應重複失敗經驗，再重蹈覆徹。”

據中央社報道，另就今年的雙城論壇是否如期舉行，台北市政府副發言人黃瀞瑩當天上午受訪時介紹稱，雙城論壇是市政交流，為每年慣例舉辦，不會影響。黃瀞瑩還補充說，香港的問題已是長期累積，台北市府不樂見任何一方用偏激的手段來解決，柯文哲也屢屢呼籲北京應重視問題。

此外，針對中國外交部長王毅24日在記者會上談到台灣對美中關係影響時重提“一中”原則，台國安會副秘書長蔡明彥25日在台立法院答覆立委質詢時重申，“一中”原則就目前台灣民意來講，是不會接受的。蔡明彥稱，“王毅講話的對象很清楚，一方面是給台灣這邊關於中國立場的宣示，另外也再向國際社會重申中國對台政策的立場。但是中國的立場還是扣住‘一中’原則，‘一中’原則就目前台灣民意來講是不會接受的。”

蔡明彥談到，陸方的回應一定會重申相關立場，“我們並沒有感到太大的意外”。他在回答中還表示，假如中國人大會議通過“港版國安法”，代表中國對“一國兩制”的承諾破滅。