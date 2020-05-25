董建華：港版國安法只針對極少數犯嚴重罪行人士

中國全國政協副主席、香港前特首董建華5月25日表示，在香港定立國安法的原因是要保護國家安全，國家安全所指的是國家政權、主權、統一、領土完整、人民福祉、經濟社會持續發展，令國家各項重大利益能夠在不受內外威脅的安全狀態下進行。他指出，港版國安法的立法不會讓香港人失去自由。

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據香港電台報道，董建華在前任行政長官辦公室會見傳媒高層並發表講話。他稱，全國人大討論建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，令不少香港人鼓舞，是一年來社會經歷多番衝擊和拆騰後，局面終於見到曙光。但他指出，同時亦聽到不少市民對於香港將有的國家安全法，感到不安、甚至憂慮。他呼籲市民可以、亦應該放心，相關法例只是針對極少數犯嚴重罪行的人，如果沒有計畫和行動分裂、顛覆國家政權、組織恐怖活動、串連外國或境外勢力干擾香港事務，就無理由感到怕害和憂慮。

董建華說，中國公民不得危害祖國全安、榮譽和利益，香港的主權屬中國，主權受到侵犯，安全就會受到侵犯，叛亂和戰爭會使社會經濟無法運作，人民甚至淪為外來勢力的奴隸，所是國家安全是安邦定國的基石。他認為，現時在外部勢力肆無忌憚介入，香港局勢和政治生態已經發生巨大變化，自去年修例風波開始，有些人公然鼓吹港獨、自決、勾結外部勢力、乞求外國人干擾香港事務，西方反華勢力混淆是非黑白為反中亂港份子撐腰，真正的企圖是要遏制中國和平崛起。

董建華的這一表態也引來不少關注，其中不乏支持和認同之聲，但也有聲音指出，所謂當權者通過畫定“極少數人”，將社會民眾對立化的分而治之，或對政敵進行攻擊的作法在中國大陸改革開放前的屢次政治運動中屢見不鮮，包括後來的“反右擴大化”，文革初期的“我們國家三分之一的政權不掌握在我們手裡，掌握在敵人手裡”、“高薪階層和工人貴族”等。