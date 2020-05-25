逆民主國家潮流：伊朗支持中國通過執法維護香港秩序

正當不少民主國家對中國將制訂港版國安法表示憂慮和發出警告之際，伊朗外交部發言人星期日發表聲明，譴責外部勢力干涉中國內政，但又同時表明，支持中國通過執法來維護香港秩序，以確保香港的穩定、福祉和人民安全。

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正在北京召開的人大政協「兩會」會議，將於本周四(28日)閉幕，屆時將會就授權人大常委會制定港版國安法和設立執行機制進行投票，以過往人大通過香港相關決定的案例看來，有關決定草案通過的機會基本沒有意外，問題只是有沒有反對或棄權票。

而為了尋求外國支持或至少減少外國的反對聲音，中國外交部除了向駐華使領發出信函，闡釋中國制定港版國安法是因為去年的反對修訂逃犯條例風波挑戰「一國兩制」原則，以及鼓勵有關國家繼續與香港保持經貿合作外，亦遊說部分國家支持。

在昨(24日)天，同樣實行不民主選舉的伊朗，其外交部發言人Seyyed Abbas Mousavi發表聲明，不幹涉別國事務、尊重世界各國主權和領土完整是伊朗對外政策中明確而一貫的原則；聲明重申，基於這些原則，伊朗強調，尊重「一個中國」原則，譴責任何外部勢力干預中國內政以及損害中國領土和主權完整的行徑；聲明強調，中國有需要通過執法，確保香港的穩定、福祉和人民安全。