韓正據稱北京去年10月已定製「港版國安法」 評論指中國效毛澤東收西藏制混亂

主管港澳事務的中國副總理韓正昨天早上在北京接見港區人大代表，港區人大葉國謙會後引述韓正表示，中央審視反對修訂逃犯條例風波後，在去年10月的中共四中全會已經決定引入港版國安法，而且一定會落實執行，北京亦已預料反對派或激進示威者會繼續發起「暴亂」。與此同時，學者兼評論員沈旭暉表示，中國策略與已故領導人毛澤東收復西藏時製造「騷亂」高度相似，當時毛表明「愈亂愈好」，而香港現已全方位被批鬥，至於國際社會，基於自身利益，只會高高舉起，輕輕放下，頂多是美國懲罰幾位次級官員。

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出生於左派家庭的中文大學社會科學院客席副教授沈旭暉，在今(25日)天的《明報》以《國安法：中國眼中的「二次回歸」，與北京的二十大部署》為題撰文，指北京政府把「港版國安法」直接放進《基本法》附件三在港實施，似已部署多時，並以「香港二次回歸」的鬥爭高度處理。

他分析，雖然北京明白反華逐漸成為國際潮流，但在過去廿年全球化中結交的「中國精英朋友」一代，仍會在各國掌權十年，這些人為了自身利益，很容易拉攏；而各國商會亦只會關心實利，只須以「訂單籠絡、施加恩寵」，商會便會動員在國內反遊說，一如1990年代的「賣港」英商。他更指出，藉《中英聯合聲明》把香港交給中國的英國，在此事中最有資格發聲，但北京深信，英國國力今不如昔，不會有行動，而中國更採取逐個擊破之策，在部署企業從美國撤回之際，建議中資改到英國上市。

美國方面，沈旭暉估計，當地政客打反華牌的目標只是爭取選票，中共認定，美國頂多制裁幾個像新疆書記陳全國之類的「次級官員」，而中方則會以權位安撫有關人等的方法來應對。至於不承認香港為單獨關稅區、制裁在港上市的中國企業，乃至更進一步的金融戰，北京相信，美國政客計算自身代理人得失後，會輕輕放下。

香港方面，北京主要利用盡量團結最多人和孤立「反對派」來製造和凝聚「支持民意」，沈旭暉指出，前特首牽頭組建的「香港再出發大聯盟」，便涵蓋了全體商界的非常規格，儼如「二次回歸籌委會」，而建制派在人大立法號召下，撐「港版國安法」將會鬥左鬥積極。另一方面，面對「泛黃」和一切廣義反修例的香港人，北京的策略是以「攬炒派」畫一標籤，從而分化。港府則利用「限聚令」和警方權力限制遊行，令民意無法彰顯，而網上言論亦會透過追究而令市民自動噤聲。考試評核局職員被左派傳媒批評多年前的臉書言論後辭職，便是一例。

沈旭暉又指出，北京採取實質終結「一國兩制」的「霹靂手段」，已把年輕一代會因打壓而轉趨激烈和追求獨立計算在內，並打算放棄，而以「『拯救』再下一代香港人」作為口號來調動民族主義。為此，北京會把「港版國安法」強調分離主義和恐怖主義，透過文宣重構1959年西藏「騷亂」的情況，他說，「當時毛澤東指令就是『愈亂愈好』」，而現在香港不同範疇，例如中學文憑試歷史科試題、立法會內會、香港電台節目《頭條新聞》、「黃色經濟圈」等批鬥，正是在製造全方位打壓，實行「以『全民被運動』，制衡以往反23條的全民運動」。

他總結，北京相信，透過以上部署，足以令香港瀰漫無力感，而根據毛澤東「一手硬、一手軟」的矛盾論，相信只要國際反彈有限，國安法訂立初時克制地應用，令一般人覺得與己無關，「二次回歸」便會成功。他續稱，至於各界知道北京想法後如何應對，則是另一回事。