香港大律師公會：人大或無權納國安法入基本法附件三

針對近日引發廣泛關注的中國全國人大審議港版國安法事件，香港大律師公會5月25日發表聲明回應指，人大計畫制定港版國安法的消息引起本地及國際社會極度不安，促特區政府“緊急處理最根本合憲及合法的關注”。

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香港大律師公會的聲明認為，人大常委看來並沒有權力將《香港國安法》納入《基本法》附件三，亦質疑草案沒有保證《香港國安法》符合在香港適用的聯合國《公民權利和政治權利國際公約》，並要求港府緊急處理這些最根本合憲及合法的關注。聲明指出，《基本法》第 18（3）條規定，任何列入附件三的法律，僅“限於有關國防、外交和其他按本法規定不屬於香港特別行政區自治範圍的法律”。聲明稱，然而今次《香港國安法》看來涉及《基本法》第 23 條涵蓋的範圍，理應由香港特別行政區在自治範圍內自行立法，“人大常委看來並沒有權力以《基本法》第 18 條的機制將《香港國安法》納入《基本法》附件三”。

聲明還質疑，草案沒有保證《香港國安法》將符合聯合國《公民權利和政治權利國際公約》的條文，而公約內談及的權利及自由是受《基本法》所保障。聲明談到，中國是聯合國安理會的其中一位永久會員，而安理會重覆強調所有關於國家安全的措施，包括反恐措施，均需要符合國際人權法要求。香港大律師公會還質疑今次全國人大正審議的草案建議《香港國安法》以特區政府公布而非經立法會立法實施，草案並沒有保證於《香港國安法》公布前作出公眾諮詢，認為有關做法是“史無前例”，公眾理應有機會考慮及辯論一條影響其權利及義務的法例。

此外，就草案提出中央國安機關可根據需要在香港設立機構，大律師公會認為，對於該機構是否會以香港法律行事、是否受香港法律所規管、是否有執法權力及該機構的執法權力是否受香港現行法律所限制等問題均非常含糊不清，亦有可能不符合《基本法》第22條規定的“中央所屬各部門均不得干預香港根據本法自行管理的事務”。公會強調，司法獨立為香港的基石，不應以任何方式被削弱或動搖。他們呼籲港府緊急處理以上所述的最根本合憲及合法的關注，“在更多《香港國安法》的細節公布時，大律師公會或會再發出聲明”。