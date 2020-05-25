馬道立：贊斬人者有高尚情操法官將暫停審理反修例案件

區域法院法官郭偉健早前處理將軍澳「連儂牆」行人隧道斬人案時讚賞斬傷反對修訂逃犯條例人士的兇徒情操高尚，引起社會嘩然，終審法院首席法官馬道立今(25日)早指出，郭偉健發表不適當或沒必要的=的言論，有機會損害司法人員不偏不倚的形象，影響審理案件的公信力，決定暫停郭偉健審理任何涉及類似政治背景的案件。不過，他沒有提及會否複核案中被告的判刑。

廣告 繼續瀏覽後續

馬道立在聲明中表示，作出上述決定前，已提醒郭偉健，其判決理由可能令有些明理、不存偏見及熟知情況的人合理地認為，法官未有遵守絕對不可偏頗的重要審案原則，因而給人偏頗的觀感，郭偉健對此表示同意。

區院月中臨時更換郭偉健，暫停他處理兩宗涉及反修例運動的案件，但未有交代是否暫停他處理所有反修例的案件，而馬道立的聲明確認了這一點，但未有訂明「暫時」的時限直至何時。

馬道立在聲明中指出，法官及司法人員絕對不可偏頗，亦應避免造成有關觀感，故法官及司法人員必須避免在包括判辭的公開場合就社會中具爭議或可能訴諸法院的議題發表任何意見，尤其是政見。若在審理案件時需要就具爭議性的政治議題發表意見，亦必須要慎重，不能超過處理當前問題的合理需要，否則會削弱公眾對司法機構的獨立運作及公正的信心及觀感。

他指出，一名法官或司法人員公開發表不適當或無必要的政見，有機會損害自己不偏不倚的形象，亦會影響所審理案件的公信力，有關原則已載於《法官行為指引》內。

任職導遊的被告洪震，去年8月20日在將軍澳「連儂牆」斬傷三人，其中最傷的是一名為守護「連儂牆」的義工，郭偉健在4月底頒下判辭時，批評反修例示威者，又對因反對示威者而犯案的被告表示同情和理解。對於被告在斬人後潛逃中國內地之後，又回港自首，郭形容是「情操高尚」，他最後判被告入獄45個月。