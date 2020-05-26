北京就美方評人大代港立法提出嚴正交涉 林鄭月娥：港區國安法勢在必行

就中國人大常委會將代香港訂立港版國安法，美國反應最為強烈，中國外交部則表明堅決反對美國就人大會議涉港議程發出各種噪音，並稱已向美方提出嚴正交涉，不排除採取反制措施。另一方面，香港律政司長則急發聲明，反駁大律師公會的質疑，指國安法不屬香港自治範圍事務，人大有權訂定港版國安法。

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中國和香港政府昨分別就人大代香港立法四齣遊說，基本上是強調中國人大的做法合法合憲，反駁質疑聲音，以及安撫眾人有關法例隻影響少數違法人士，中國外交部駐港特派員謝鋒昨(25日)午便就港版國安法向外國駐港領團、商會及媒體舉行吹風會。在今(26日)早，香港行政長官林鄭月娥再為人大代香港立法辯護。

她強調，人大授權常委會訂立港區國安法的憲製法律基礎「堅實穩固、不容置疑」，沒有違反基本法。對於有人指今次立法繞過立法會，削弱「一國兩制」原則下的高度自治，她認為，這種說法罔顧了香港特區和中央憲制關係，以及國安屬中央事權的現實。

她又說，香港過去一年備受暴力、鼓吹港獨及外國干預影響，現在不能拖延有關完善國家安全法律及執行機制工作，如果有人反對，只能依法處理相關違法行動，港府不會退縮，而北京的中央政府亦有決心落實，形容是勢在必行，港府亦會全力支持。

在北京，外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上被問及美國總統國家安全事務助理奧布萊恩揚言會對中方代港立法制裁中國時表示，香港事務純屬中國內政，香港特區立什麼法、怎麼立法、何時立法，完全是中國主權範圍內的事，美國沒有資格指手畫腳、插手干預。趙續稱，如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施，予以堅決回擊和反制。

對於英美雙方均指責中方代港立法是違反《中英聯合聲明》，趙立堅表示，隨着1997年香港回歸中國，《聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務已全部履行完畢。美方沒有任何法律依據和資格援引《聲明》對香港事務說三道四。

中英雙方在1984年簽訂《中英聯合聲明》，訂明香港回歸後，中國以「一國兩制」原則治港，保證香港的原有資本主義制度和生活方式五十年不變，有關基本政策，由《基本法》予以規定。《聲明》更在翌年於聯合國秘書處登記備案。

在香港，就大律師公會質疑人大常委會是否有權訂定港版國安法，律政司即晚作出回應，指國家安全屬中央事權，港版國安法屬《基本法》第18條下「不屬(香港)特區自治範圍的法律」。

大律師公會的聲明則認為，《基本法》第23條要求香港就國安法例「自行立法」，故此不應屬於《基本法》第18條下不屬香港自治範圍的法律，質疑人大常委似無權就此代港立法。

另外，律政司的回應聲明又指，港區國安法的細節現時尚未公布，任何人都不適宜對法案內容作出毫無根據的揣測。

有關回應被指雙重標準，因為港府在未有細節前已表示支持立法，甚至連什麼機構在港執行也未能回答，是否由香港法院審理亦不知道，但已表示不影響香港的司法獨立。至於質疑聲音，港府則要求發聲者不要妄自猜測。