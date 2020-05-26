台外交部：解決香港問題 鑰匙在北京回應人民訴求

針對中國全國人大提出的港版國安法立法動議所引發的爭議，台灣外交部5月26日表示，“解決香港問題的‘鑰匙’，在北京及香港政府拿出誠意回應人民訴求，呼籲中方具體落實對香港自由民主的承諾。”

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台灣外交部發言人歐江安在當天上午回復媒體提問時表示，“對於香港局勢發展，外交部密切關注、高度憂心。外交部重申，解決香港問題的鑰匙，在北京及香港政府拿出誠意回應人民訴求，並具體落實對香港自由民主的承諾；只有儘速開啟真誠的社會對話、落實對香港自由民主的承諾，才是解決問題的根本之道、才能獲人民信任。”

歐江安還談到，“總統蔡英文近日已透過臉書清楚表明，一旦相關法律實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受到嚴重侵蝕，所謂‘50年不變’、‘港人治港，高度自治’的承諾，也瀕臨破產。外交部要再度呼籲中方以具體行動回應香港人民及各國期盼，並落實中方對香港人民自由民主的承諾。”

此前，蔡英文曾在24日就香港局勢發文表示，“這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。”她稱，“這幾天，中國的人大會議正計畫繞過香港立法機構，制定所謂的‘香港版國安法’，嚴重威脅香港的前途。法律如果實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受到嚴重侵蝕，所謂‘50年不變’、‘港人治港，高度自治’的承諾，也瀕臨破產。”她續稱，“相信國人同胞與我一樣，都非常關心此刻的香港。我也不只一次說過，面對香港人民對自由民主的渴望，解決方案不是子彈、不是製造更多恐懼與鎮壓，而是真正落實自由民主，真正落實對香港高度自治的承諾。也唯有如此，才是北京與港府當局重新得到信任，讓香港社會回歸自由與平靜的不二之道。”

蔡英文說，“香港的情勢發展，政府始終高度關心，謹慎因應，以確保在雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。依據 #香港澳門關係條例 第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，我們希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。”她指出，“對於此刻正在奮力捍衛香港核心價值的香港人民，台灣各界一直給予極大的關心與支持。我要強調，在協助受到壓迫的香港人民方面，《港澳條例》已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢的變化，國際社會正向香港人民積極伸出援手，我們也會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。”