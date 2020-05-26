澳門賭王何鴻燊香港去世，享年98歲

有澳門賭王之稱的香港富豪何鴻燊5月26日在香港去世，享年98歲。何鴻燊自60年代起獨霸澳門博彩業40年之久。他創立的澳門博彩控股公司如今仍然是澳門博彩業一個重要支柱。

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應該說博彩業在很大程度上造就了澳門，這個前葡萄牙殖民地的經濟起飛。據台灣中央社報道，1961年，葡萄牙政府決定在澳門發展博彩業時，何鴻燊與霍英東等商人合作，競標取得澳門賭場的專營權，並創辦澳門旅遊娛樂有限公司，建成葡京大酒店，邁出了賭王之路的第一步。此後他旗下的賭業王國一路飛黃騰達。90年代初時，旗下賭場每年的投注相當於澳門本地生產總值的六倍，每年上繳給政府的賭稅佔澳門財政收入達50%。

1962年至2002年間的四十年，何鴻燊一直在澳門賭場獨攬天下。澳門在1999年主權回歸中國，也成為中國治下唯一可以合法賭博的場所。但2002年起，特區政府打破賭博業的壟斷局面，開放競標。受中國經濟快速起飛的帶動，澳門博彩業進一步蓬勃發展，進入21世紀時，澳門賭場總營業額已經超越美國拉斯維加斯，成為世界第一大賭城。何式賭業王國雖然不再獨攬市場，但仍然是澳門經濟的重要支柱，旗下企業控制着澳門20家賭場。除香港澳門外，他也在多個國家投資， 除博彩業外，涉足領域房地產、建築、船務等多個領域。何鴻燊個人財富也迅速膨脹。2018年他宣布退休時，仍然在福布斯香港富豪排名榜位居第13位。

何鴻燊在澳門經濟中舉足輕重的地位自然也吸引北京方面的關注。中國官方媒體26日報道他去世消息時，稱他是“愛國企業家”。

身價至少31億美元的何鴻燊早年卻可以說是白手起家。他1921出生於香港，一度家境顯赫。但他少年時已家道中落，不得不於1941年轉赴澳門發展。早期從市押船生意，後來涉足煤油等領域。

何鴻燊有過4次婚姻，育有17名子女。家庭成員圍繞財產的明爭暗鬥傳聞一直吸引媒體的關注。