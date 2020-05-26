解放軍駐港部隊司令：堅決擁護全國人大涉港決定

中國大陸兩會期間，全國人大代表、解放軍駐香港部隊司令員陳道祥在接受央廣軍事記者採訪時表示，駐香港部隊堅決擁護港版國安法草案。他並稱，駐軍官兵有決心、有信心、有能力維護國家主權、安全和發展利益，維護香港的長期繁榮穩定。

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陳道祥指出，“駐港部隊進駐香港22年來，堅決貫徹‘一國兩制’，依法履行防務職責，堅定支持特區政府依法施政，始終保持人民軍隊本色作風，鍛造了維護香港繁榮穩定的定海神針。”他續稱，駐香港部隊堅決擁護《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，將堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，“堅決貫徹香港《基本法》、《駐軍法》，堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動，堅決維護國家主權安全和香港繁榮穩定，與社會各界攜手開創香港更加美好的明天。”

據紫荊網報道，陳道祥強調，這一重大決定，有利於遏制懲處任何企圖破壞國家統一、分裂國家的行徑，有利於震懾各類分裂勢力和外部干預勢力，展示我們在捍衛國家主權和領土完整問題上的堅定意志。他重申，駐軍官兵將堅決貫徹中央決策部署，全面貫徹“一國兩制”方針，依法履行防務職責，完成好黨和人民賦予的各項任務。他稱，駐軍官兵有決心、有信心、有能力維護國家主權、安全和發展利益，維護香港的長期繁榮穩定。

據公開資料顯示，陳道祥1962年出生，安徽宣城人，曾任原第31集團軍第86師師長、原第1集團軍參謀長、原廣州軍區副參謀長等職。2011年7月晉陞少將軍銜。2019年4月，他接任駐港部隊司令員。而在去年香港發生反修例運動後，陳道祥曾用“7個堅決”表達駐軍對維護國家主權安全和香港繁榮穩定的決心。他在當時提出，香港發生一系列極端暴力事件，嚴重破壞了香港繁榮穩定的大局，嚴重挑戰了香港法治和社會秩序，嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，也嚴重觸碰了“一國兩制”的原則底線，絕對不能容忍，“我們對此表示強烈譴責”。