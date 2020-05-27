國歌法審議激發數以千計市民街頭抗爭 警方發胡椒彈拘逾300人

在中國快將為香港製訂國安法的衝擊下，香港立法會今起一連四日審議國歌法，令平靜了數個月的街頭抗爭再現，數以千計市民無懼限聚令和警方屯重兵的威嚇，由中午起走到中環、銅鑼灣及旺角的衢頭，有人企圖堵路，但全被防暴警察以發射胡椒球彈槍及施放胡椒噴劑驅散，截至下午四時，警方已拘捕逾三百人，主要涉及涉嫌非法集結，亦包括一名身藏汽油彈的14歲少年，又拖走三輛車。

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網民日前已在網上號召市民「三罷」(罷工、罷市、罷課)和堵路，警方嚴陣以待，據報道，警方動用3500名人員應對立法可能引起的抗爭活動。但在早上，響應者不多，交通未受影響，而地鐵內雖有個別人士堵門以致列車不能如常開出，但情況並不嚴重，立法會外情況平靜，幾乎是只見警員和水馬，不見示威者。但中午起，情況轉趨激烈，示威者主要在港島區的中環、銅鑼灣和灣仔，以及九龍的旺角流竄。

在香港金融中心的中環，午飯時間有近千人逐漸聚集，部分人高叫「五大要求、缺一不可」的反修例以及反國歌法等口號，經警方警告後仍未散去，部分人走到馬路中央，並用垃圾箱等雜物堵路，但在示威人士沒有使用武力的情況下，警方發射多輪胡椒球彈槍驅散，以致示威者和身穿西裝和裙子的男女倉皇四散，有些手持雨傘的示威者亦由畢打街向其他內街散去。

而在銅鑼灣，中午起有大批人在軒尼詩道聚集，警方截停近百人搜查，要他們分數排坐在地上等候搜身，當中以年輕人為主。超過一小時後，部分人被帶上旅遊巴帶走，部分已被搜身及釋放人士則在希慎廣場外重新聚集，並高叫口號，警方多次要求市民散去不果，其後在時代廣場外的波斯富街拉起封鎖線，並施放胡椒噴霧驅散人群，有途人被噴中而感到不適。警方其後公布，在中環和銅鑼灣合共拘捕180人。

另外在灣仔，有群眾於一時半左右聚集，部分人一度佔據軒尼詩道行車線，警方最終在接近警察總部附近截停聚集羣眾，經調查後，逾50人涉嫌參與未經批准集結被捕。

在九龍的旺角，人群聚集示威的時間較港島區遲。在下午2時許，有市民在朗豪坊附近衝出馬路，佔據彌敦道多條行車線，並將垃圾放在馬路中心作為堵路。警方隨即採取驅散行動，又施放胡椒噴劑，人群走避，當中見到有人身穿校服。有人當場受傷被捕。警方清除路障後，重開馬路，市民不久再聚，這種警退民進的情況發生至少兩次，警方其後公布，拘捕超過60人，當中包括一名截查時在其身上搜到汽油彈及一枝裝有鐵釘木棍的14歲青少年。

警方又指，今日凌晨至早上時份，有暴徒縱火焚燒雜物、向港鐵路軌投擲大型雜物，以及在馬路上擺放鐵釘刺穿汽車車軚等，巡邏時亦發現有人藏有攻擊性武器，情況令人憂慮。