弔唁何鴻燊 港大照片裁掉梁天琦惹罵聲：開國大典風波再現

「賭王」何鴻燊曾肆業於香港大學，該校校長張翔在何鴻燊逝世後向師生髮送電郵，對這名港大傑出校友逝世深表哀痛，指其對母校的貢獻，將在港大史冊上傳頌流芳。不過，港大隨同電郵發送的照片則惹起一個猶如中國成立典禮畫作中抹去前國家主席劉少奇一樣的小風波。

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事緣港大發送的五幀照片中，有一張是攝於2014年港大高層與學生的大合照，因示威而在獄中服暴動罪刑期的梁天琦當時以港大學生身分坐在何鴻燊前兩排的地上，但港大發出的照片以梁天琦為界裁掉，所以照片及港大臉書上的照片均不見梁天琦及與他在照片中同一水平的舊生。

事件經照片中人發現後，在社交媒體上發帖指責，引起不少罵聲。傳媒其後向港大查詢，發言人解釋，裁相是因為要拼貼不同照片和突出主角，稍後會換回原來照片。

不過，換回照片未能平息罵聲，不同網民表示，「堂堂百年大學，枉作小人」；「真肉酸，外國高等學府又會如何評價？」；「就系呢一種自我審查，中共……白色恐怖」；「這正是今天香港墮落的原因！」，更有人諷刺地說，「做得好，識做人，以後大把油水撈」；「哈哈，開國大典照片被改來改去，現在香港大學已經得了真傳了嗎？不知日後這照片上的人境遇如何呢？開國大典上那些人後來有幾個有好下場的？」