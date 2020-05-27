澳門「賭王」何鴻燊離世 中聯辦稱其愛國

有「賭王」之稱的港澳商人何鴻燊辭世，享年98歲。香港和澳門兩地特首均為其逝世表示深切哀悼，而中央電視台在他離世後不足一小時，亦簡短地發布其死訊，以行動突顯這位掌控澳門賭業近半世紀、曾任三屆政協常委的「紅色資本家」享有生榮死哀。

廣告 繼續瀏覽後續

不過，中央級官媒沒有形容他為愛國人士，而中新社的報道和中央政府駐澳門聯絡辦公室發的唁電，則稱他為港澳知名「愛國企業家」，指他一生忠心為國、樂善好施，積極推動「一國兩制」方針順利實施，為國家富強及民族復興，作出了重要貢獻。

已數度傳出病情危殆的何鴻燊，昨(26日)天下午一時於一間私家醫院病逝，死時家人陪伴在旁。接管信德集團的二房長女何超瓊與一眾家人其後在醫院門外宣布其死訊時表示，雖然知道這一天終會來臨，但無減家人難以言喻的悲傷。她讚揚其父德高望重，能夠取諸社會、用諸社會，家人將會秉承其遺風，惠澤社群，而其身後事將由四房家人集體處理。

何鴻燊的資產總值約有六百億至七百億港元之間，其家人在他病後曾經爭產，經何鴻燊安排解決，各房妻妾各有所得。

香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠及本身是澳門首任特首的政協副主席何厚鏵先後對何鴻燊辭世表示深切哀悼，讚揚他對港澳兩地作出重要貢獻。賀一誠更讚揚何鴻燊一生樂善好施，關心社會公益事業。

不過，這位賭王的離去，對開放賭權十七年的澳門賭業，影響已大不如前。澳門大學政府與行政學系副教授余永逸指出，何鴻燊旗下的賭博公司，在澳門三正、三副的賭牌總數中佔了一半，但在博彩收益的份額已經逐年下降到不足一半。日後賭權重新競投時，何鴻燊家族是否仍能維持三個牌照仍屬未知數，但肯定不會是澳門最主要的持份者，會被其他港資或美資賭場取代。

出身名門望族的何鴻燊，活躍政商界。他以何東爵士弟弟何福的孫子的身分涉足商場，上世紀六十年代初，他與已故政協常委霍英東和「賭聖」葉漢連手擊敗當時掌控澳門賭業的傅老榕，取得澳門博彩事業專營權，改以現代化手法經營，為澳門貢獻一半以上的稅收。他雄霸賭業期間，亦開始多元化發展企業，生意版圖遍及港澳，並涉足越南、北韓、菲律賓、葡萄牙等地。

何鴻燊其後由商涉政，曾當過三屆中國政協常委，成為一名「紅色資本家」，獲前國家主席胡錦濤讚揚為一位「愛國愛澳」人士。香港方面，他曾任香港基本法諮詢委員會委員，由於熱心社會公益事業，獲頒授澳門的金蓮花和大蓮花，以及香港的大紫荊勳章。

擁有一妻一妾兩名姨太太的何鴻燊，有十六名子女、十二個孫兒，自2010年起，由於健康轉差，四房人曾鬧出爭產風波，在他主持下，將公司股權分予家人。