蔡英文：台灣將設人道救援行動項目完整規畫港人來台居留安置就業

台灣總統兼民進黨主席蔡英文（圖）2020年5月27日出席民進黨中執會前受訪指出，與行政院長蘇貞昌討論達成共識，由行政院組一個專案，對香港的朋友提出一個人道救援的行動方案，這個專案將由陸委會負責規畫。

台灣總統蔡英文27日表示，早上與行政院長蘇貞昌討論後達成共識，將由陸委會負責，在行政院底下籌組一個對香港人民提出人道救援的行動項目，跨部門協調及執行。她說，這個項目將對港人來台居留、安置、就業等照顧，進行完整規畫。

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蔡英文今天早上接受媒體訪問時，首度提出這個針對港人人道救援的行動項目。她隨後在民進黨中央黨部指出，非常期待香港現狀、自治、人權都不要受到進一步侵蝕，台灣跟全世界民主國家一樣，嚴正呼籲中國政府懸崖勒馬。她說，如果香港情勢惡化，香港的自治或人權自由受到更進一步壓縮，台灣會持續支持香港人民爭取民主自由的決心。

至於有什麼具體措施，投資移民的門坎是否降低等，蔡英文並沒有具體說明，她說，台灣的相關法規對港人進入台灣比較寬鬆，去年港人來台居住人數，比前一年成長41%，突破5000人，預計這個趨勢會持續下去，對港人進入台灣之後的安置及就業照顧等，則會有專案處理。

至於會不會考慮制定難民法？蔡英文說，現在港澳關係條例的規定已經足夠，無論條例未來是否有調整，但照顧香港人民的決心不變，會提供他們必要協助，讓他們可以來台灣居留生活跟工作。

蔡英文日前曾在臉書貼文說，針對港版國安法事件，她將與港人站在一起，且港澳條例第60條提到，香港情勢一旦發生變化，台灣可停止適用該條例一部或全部，她希望香港情勢不致走到這一步。這番說法遭國民黨主席江啟臣批評是在和香港人民「切割」，香港也傳來對民進黨政府失望的聲音，民進黨內部緊急展開止血。

民進黨副秘書長林飛帆昨天解釋說，蔡英文的說法不是要放棄香港，相反的，是要清楚正告中共政府，如果片面撕毀對香港人民的承諾，台灣也將會同國際社會善儘力量，做出相應措施，是在警告中國大陸懸崖勒馬。不過外界仍難理解，台灣自行停止港澳條例一部分或全部適用，對北京會造成什麼威脅。

台灣總統府發言人張惇涵也幫蔡英文緩頰說，歡迎香港人民及專業人士申請來台長期居留或定居。他甚至說，如果香港壹傳媒集團創辦人黎智英要提出申請，現在就有相關機制可以辦理，政府也會依法提供必要協助。

黎智英曾被中國官媒點名是「禍港亂港總策畫」，中國宣布將制訂「港版國安法」後，黎智英曾開設推特賬號，連發幾則貼文，抨擊中共打擊香港的法治和自由，並公開宣稱，他會戰鬥到最後。