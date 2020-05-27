金管局：人大代港立法不影響資金進出 分析師指已見資金外流 憂失國金地位

中國人大常委會將可代替香港訂定「港版國安法」引起金融市場憂慮，但金融管理局總裁余偉文表示，草案不會對香港的資金自由流通、聯繫彙率及銀行體系帶來任何改變，消息公布後，金融市場平穩有序。不過，經濟分析師羅家聰引用數據指出，消息已令香港出現資金外流現象，香港國際金融中心地位一旦失去，將難以重建。

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美國官員以致總統特朗普均指出，「港版國安法」事件令人質疑香港能否保持其國際金融中心地位，金管局行政總裁余偉文昨(26日)午發表網誌，指資金自由流動和港幣自由兌換將一如既往受到《基本法》第112條保障；聯繫彙率和相當於港幣基礎兩倍多的外彙儲備，為香港貨幣穩定提供堅實後盾。

他又說，儘管近期股市有波動，港元彙率仍處於強方水平，利率維持低企，金融市場運作平穩有序，港元及銀行系統均無大量資金外流的明顯跡象。但他同時指出，要小心謠言可能引發市場波動，削弱市場信心和金融穩定。

另外，身兼中國政協委員的香港交易所行政總裁李小加今早在傳媒電話會議中，不願正面回應港版國安法事件會否觸發市場憂慮資金流走，只是強調，香港作為世界級金融中心，需要穩定及清晰的法規作為保障，故此，只要維持自身的國際化，以及令社會更加有序及和平，法規將有助推動香港前行。李小加的說法與香港銀行公會昨日發出的聲明相若。

李小加又說，目前全球經濟極不確定，特別是中美關係面臨挑戰，香港鬚髮揮橋樑作用，令雙方回複信任。

不過，經濟分析師羅家聰今早在電台節目表示，從數據來看，在社會動蕩的日子，例如去年反對修訂逃犯條例運動期間的「8.31」(8月31日太子站警方在太子站內無差別毆打市民)和11月中時，港幣息口均高於美金，這在聯繫彙率機制下絕不正常，意味有資金流走，而這情況在人大上周公布將授權常委會訂定港區國安法後再度出現，便已反映實況。至於樓市和股市近日已經回穩，羅家髭表示，香港各種情況可能未見實時發生巨大震蕩，但未來可能會變質。

他指出，國際金融中心地位取決於投資者的信心，自然形成，不是由官員口講來決定，而金融中心一旦被摧毀，將難以重建。直言若有人慾摧毀香港這地位，資金只會流到東京、新加坡等地方，難保香港日後會從國際金金融中心淪為區域金融中心。

他又說，歐美資金一旦離開，香港便只剩下中國內地資金，包括中概股回歸，屆時香港市場將與上海無異，質疑香港屆時是否仍是國際金融中心。他在《決定》公布後曾預言，香港日後可能由國際金融中心淪為區內金融中心。

羅家聰又說，除了資金，人才亦是金融中心的另一重要因素，但近年愈來愈多有錢、有遠見的人才移民，若兩大優勢全失，香港「還做什麼金融中心？」而隨着資金移走，相關行業配套，例如會計及保險等會減少，專業服務的消費及凈出口亦會顯著下跌，經濟自然會有影響。但官員仍然不敢直指問題，託辭是中美貿易戰影響，問題是「大家心照」。他直言，國安法事件令香港「無運行」，唯有承認香港最光輝的歲月或已過去。