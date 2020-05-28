住警察宿舍女子涉嫌販毒遭撤控 裁判司稱不同意但無奈批准

香港警方近日搗破一個毒品儲存庫，起獲296公斤以茶葉作掩飾的冰毒，黑市價值超過1.58億港元(摺合約1880萬歐元)，是自1991年自執法部門有紀錄以來單一行動檢獲最大量的冰毒案。

一名在警察宿舍居住的女子去年到郵局領取市值200萬的毒品氯胺酮（俗稱K仔）被捕，被控危險藥物販運罪，但作為控方的律政司堅持，因為證據薄弱，未能達至合理定罪標準，要求撤控。裁判官直言不同意控方理由，認為在適當引導下，陪審團很大機會將被告定罪。但由於提控是律政司的獨立決定，他只能無奈撤銷控罪。

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但諷刺的是，屯門法院在同一天判處一名在遊行中藏有一條90厘米長白色膠管的大學女生入獄三年，罪名是在公眾地方管有攻擊性武器。

根據案情，22歲的販毒被告高可晴是一名銷售員，居於青衣已婚警員宿舍，去年12月12日，前往沙田一個郵政局收取一個從法國送抵的包裹，她在郵局外被捕，發現包裹內藏約3公斤氯胺酮。在警誡下，被告聲稱，是一名不知名男子叫她到郵局領取包裹，並招認物品看似毒品。不過，控方早前指案件證據不足要求撤控，但被裁判官拒絕。案件昨(27日)天再在西九龍裁判法院提訊，控方堅持撤控，指沒有足夠證據證明被告事前知道郵包內藏有危險藥物，被告亦無收取利益，未能達至合理定罪機會，撤控是控方按《檢控守則》的「專業決定」。

不過，署理主任裁判官鄧少雄質疑，包裹本是寄往被告家，但郵差在無人應門的情況下才留下通知，讓被告前往郵局領取，重點是該男子告知被告多少數據及如何安排交收等，案件可在高等法院由陪審團推斷及考慮，辯方亦可在初級偵訊時挑戰有關證供。他指出，以往同類案情的案件都足以提控，若陪審團被正確引導，相信很大機會獲定罪。他表明，不同意律政司的說法，但由於檢控安排是律政司獨立決定的範圍，因此批准撤控，被告當庭獲釋。

立法會法律界議員郭榮鏗質疑律政司的決定，要求對方解釋，否則市民將會質疑律政司的檢控方針。律政司傍晚發出聲明，只是重申證據不足而撤控。

同日，22歲公開大學女生張佩霖被指在公眾地方管有攻擊性武器而在屯門裁判法院提訊。根據案情，被告參與去年9月21日的「光復屯門公園」遊行，期間有示威者堵路及投擲汽油彈，爆發衝突，警方傍晚在屯門兆麟政府綜合大樓外清場時制服被告，發現她持有涉案膠管，背包內有防毒面具、護目鏡等物品。她早前否認控罪，但昨日在庭上突然認罪。

裁判官接納辯方求情，稱女生有抱負及理念，亦相信被告未曾使用涉案膠管，但由於控罪屬《公安條例》的第33條，判刑選擇有限，判被告入獄三個月。根據條例，有關罪名的最高刑罰是入獄三年。