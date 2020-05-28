眾志料美可能凍結港稅區地位 評論憂聯繫彙率可能受衝擊

美國國務卿在中國人大全會就授權人大常委會為香港立法前夕發出警告，一般相信，這將無阻人大通過決議，而基本法委員會前副主任梁愛詩今(28日)早在電台節目中表明，事涉國家安全，沒有選擇，即使外界有反應，也只能兩害取其輕。而香港的經濟學者和政治人物估計，美方可能採取局部經濟制裁、凍結香港獨立關稅區地位等，在最差的情況下，香港的聯繫彙率亦可能受到衝擊。

廣告 繼續瀏覽後續

美國是香港第二大貿易夥伴，根據港美政策法，香港享有別於中國的獨立關稅區地位，包括貨品毋須徵收關稅、對華禁售的高科技產品可售予香港公司等，而在美國國務卿蓬佩奧聲言不保證香港可續享回歸前的特殊待遇後，專責亞太事務的美國助理國務卿史迪威表示，華府可採取多種措施以應對北京在香港實施港區國安法，包括簽證和經濟制裁，這有待總統特朗普本周內決定，但史迪威強調，最終的措施會針對特定目標，以減輕對港人及美國企業的影響。

在香港，一直推動美國制定香港與人權法的香港眾志表示，根據他們與美方官員的溝通，估計美方可能會停止部分或全部絡予香港的特殊待遇，亦可能會凍結香港特別關稅區一段時間，藉此給時間中國改變現時打壓香港自治的政策。眾志秘書長黃之鋒透露，特朗普可能在未來一、兩個星期就凍結香港獨立關稅區地位作出決定，而更快的，將是對部分代表中國在港辦事的「白手套」，包括中資扮港資和與中國友好的港資公司實施局部經濟制裁。

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照今(28日)早在電台節目中指出，中國人大常委為香港立法，港人亦難以聲稱香港是一個自由港，美國自然會考慮是否再給予香港獨立關稅區地位。他估計，現在中美雙方是「埋身肉搏」，一旦取消香港的獨立關稅區地位，美國屆時將會向香港徵收與中國其他城市一樣的關稅，以及實施不同的進出口限制。若此，香港作為中國轉口港的價值將大幅降低，亦衝擊國際市場信心，有可能出現大規模資金流走及人才流失，「美元能否再用也成疑問」，這勢必衝擊聯繫彙率制度，令香港的國際金融中心地位也失去。

他解釋，香港股市今早高開，可能是有人受命「護盤」所致，亦可能要觀望中美的最後行動，但以美元彙率已跌至1美元兌7.7534港元、一年期的遠期美元彙率跌至7.87港元看來，港元已處於弱方。

代表商界的自由黨主席鍾國斌在同一節目中表示，美國的行動自然影響深遠，因為香港是外向型經濟，制裁行動必然影響香港，但相信不會走到港元與美元脫勾這一步，因為這種極端手法影響的，不光是香港，還會波及整個亞洲，因為亞洲不少地區均有與香港進行貿易，其計價均是在穩定彙價的聯繫彙率基礎上進行。

美國近年一直在對港貿易上出現順差，金額在過去十年在223億美元與367億美元之間上落，去年順差亦有261億美元，為保美商利益，中文大學全球經濟及金融研究所常務所長莊太量估計，美國較有可能採取的制裁措施包括制裁推動港區國安法的中港官員，凍結其在美資產；限制敏感的軍民兩用高科技零件輸港等。