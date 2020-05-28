美國把香港議題帶入國際社會：促聯合國安理會討論 尋求英國支持

中美就香港議題爭持升級，美國尋求盟國支持，並要求聯合國安全理事會討論中國計畫代香港製定港區國安法事宜，但遭中國反對。

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中國人大將於今(28日)午投票授權人大常委會為香港製定港區國安法，美國國務卿昨揚言，中國此舉令香港不再享有自治地位、不保證香港續享獨立關稅區地位後，曾致電英國外相藍韜文討論香港問題，他在推特上沒有透露具體內容，只是說，與藍韜文的通話具有成效。他聲言，北京戮力破壞香港自治，國際社會不能坐視不理。

另外，美國又把香港議題帶上聯合國。美國駐紐約聯合國大會的代表昨在聲明中指出，中國代香港立法從根本上破壞《中英聯合聲明》保證香港享有的高度自治和自由，有關《聲明》已在聯合國登記，具有法律效力。聲明續稱，中國此舉印證中國對履行國際義務的蔑視和無視，事關國際和平及安全，值得全球緊急關注，安理會應實時處理，建議有15個成員國的安理會即日召開虛擬會議。

有關建議遭中國反對，中國常駐聯合國代表張軍在推特上帖文，指港區國安法純屬內部事務，與安理會章程完全無關，反對美方毫無基礎的要求。他又指責美方是麻煩製造者，呼籲美方立即停止其強權政治和威嚇政策。

美國駐聯合國代表團對中方的反對不表訝異，認為這是中共懼怕透明和為其行動向國際負責的又一例子，亦是中共以為可以利用各國忙於應對疫情而分散其打壓香港、取消對港承諾的例子。美方呼籲中國立即改弦更張，兌現其在《中英聯合聲明》所作的承諾。