救援香港：英國間接收BNO持有人 台灣一周內出人道救援方案

在容許中國為香港立法的決定通過以致港人人權自由成疑後，至少有兩個政府提出救援港人的方案：英國將取消持有英國公民(海外)(簡稱BNO)護照的港人的留英期限，方便他們申請在英國居留；而同屬兩岸四地的台灣，將會在一星期內推出針對香港的人道救援方案，整合政府和民間力量協助港人居留。台灣總統蔡英文表示，北京打破50年不變的承諾，不單令香港情勢惡化，亦對區域和平穩定造成衝擊。

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英國回歸前給予港人英國公民(海外)(BNO)身分，BNO持有人可享英國領事服務，但不享英國公民地位，沒有居留權，每次可自由進入英國最長可逗留六個月，由於BNO身分不可傳給下一代，香港的BNO持有人已由回歸時的三百多萬降至現時的31.5萬人。

根據英國廣播公司訪問，英國外相藍韜文表示，如果北京不叫停計畫，一旦在港實施港區國安法，英國將會給予香港的BNO護照持有人更大的簽證權利，包括撤銷BNO護照持有人在英國只可逗留六個月的限制，延長他們的逗留期至一年，以便他們申請工作和學習，為將來申請入籍鋪路。

當地國會議員表示歡迎，認為政府做對了事，但下議院外事小組主席杜根達(Tom Tugendhat)認為，英國政府應多走一步，直接給予港人居英權。內政大臣彭黛玲亦表示，將與藍韜文探討BNO護照持有人獲得英國公民身份的途徑，強調英國將會繼續捍衛香港人民的權利與自由。

美國國務卿蓬佩奧昨天曾與美國外相藍韜文通電話，談論香港問題，其後，兩國及加拿大和澳洲外相發表聯合聲明，關注中國人大常委會將制訂港區國安法的決定，認為這破壞了1984年簽訂的《中英聯合聲明》和香港高度自治。

在台灣，朝野政黨將譴責中國人大通過制定港區國安法，認為這將大幅壓縮香港言論自由和司法獨立，總統蔡英文在臉書發出標籤為「#自由的台灣撐香港的自由」的貼文，指台灣政府和人民均支持香港和普世民主價值。她說，行政院已即日啟動「香港人道援助關懷行動項目」，規畫港人的居留、安置、照顧等更進一步的協助措施，項目將由陸委會跨部會協調，並整合民間力量公私協力執行。

負責「香港人道援助行動項目」的陸委會，其主委陳明通透露，項目將於一周內推出，預計由台港經濟文化合作策進會執行整合。他指出，項目有四個原則，包括「政府主導、陸委會跨部會整合、政府成立法人機構執行整合民間跨部門的公私協力、政府編列預算挹注經費」。

據了解，民進黨將整合黨內相關部門組成「香港情勢因應小組」，「與台灣民間和香港朋友保持溝通」，協助政府完善人道救援機制。

對於台灣政府的行動，國台辦發言人馬曉光向新華社發出批評，指香港的繁榮穩定不容任何分裂勢力干擾破壞，現時台獨和港獨勢力相互勾連，圖謀搞亂香港、分裂中國，警告民進黨當局停止趁火打劫，「引黑暴勢力入台只會禍及台灣民眾，搬起石頭砸自己的腳」。