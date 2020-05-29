港台危矣 又一機構有小組進駐檢討 港台憂淪為政府喉舌

繼考試評核局被教育局藉試題事件而派進小組檢討後，肩負公共廣播角色的香港電台(簡稱港台)，亦被港府藉市民投訴而成立專責小組，檢討港台的管治及管理，半年內完成，並向管轄港台的商務及經濟發展局提交報告。港台工會、記者組織和傳媒學者均認為，港府此舉是要整治港台，令港台變成政府喉舌。

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經市民投訴和通訊事務管理局裁決，指港台《左右紅藍綠》和《頭條新聞》各有一集涉及批評港府和警方的節目分別被裁定「嚴重警告」和「警告」後，商經局發言人昨(28日)午發稿，指港台的管理和節目內容近期引起公眾廣泛關注，港台須正視，積極和正面跟進，為確保港台全面恪守《香港電台約章》，故成立專責小組檢討。

發言人續稱，小組工作範圍包括檢視港台行政管理；執行審計署報告書各項建議進度，包括設立一個訂定表現指標和基準的機制；及整體管理制度、工作流程和執行方式，但小組成員不會參與任何港台節目製作或編輯決定。發言人又說，小組由一名資深首長級公務員領導，成員包括多個政府職系人員，但未有成員名單，只是說小組會向商經局常任秘書長負責。

商經局說，作為港台總編輯的廣播處長，會全力配合有關工作，提供所需協助。港台發言人回應時拒絕評論專責小組會否架空廣播處長，認為現時是言之尚早。

不過，港台節目製作人員工會則憂慮港府此舉將架空廣播處長，工會的聲明又指出，近日港台連串事件，都是與節目製作有關，無顯示港台行政管理失當，質疑局方是趁機執掌港台，以「行政」之名，試圖箝制編輯自主，把港台改造成「官方喉舌」。香港記者協會亦有此憂慮，並認為會嚴重損害新聞自由，呼籲港府切勿干預媒體的節目製作或編輯方針，並引入職方代表加入專責小組。

建制派的民建聯立法會議員葛佩帆支持港府的做法，雖然有點遲。她續稱，專責小組的工作範疇廣闊及空泛，缺乏針對性，期望小組認真檢討並矯正港台節目製作及偏頗的問題，包括個人意見節目和《頭條新聞》。

身兼港台節目顧問團成員的民主派立法會議員莫乃光批評政府自編自導自演事件，指港府利用審計報告中部分數據為由，直接干預打壓及控制港台，目的是要令港台完全成為政府喉舌。他憂慮，檢討由古員負責，日後港台節目的要求和方向均可能由政策局決定，認為這對公務員及政府部門而言，都是危險先例。

中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟亦認為，港府此舉予人要整治港台之感，她預料，成立小組檢討的最壞結果，是港府派人直接來港台監督工作，甚至進行審查，屆時製作人員的自主和創作自由將會大大降低。她又憂慮，港府會以收視率和投訴宗數來作為評核節目的標準。

港台現時是以政府部門身分提供公共廣播服務，會製作冷門或少數族裔相關節目，以便各市民提供多元化節目，故此一向透過民意調查訂定「電視節目欣賞指數」來評定節目水平，而其新聞節目公信力多年來均高踞電子傳媒榜首。