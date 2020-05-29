趙克志稱中國公安「指導」支持港警執法 發展群眾互鬥的「楓橋經驗」

在過去大半年的反對修訂逃犯條例運動中，香港警隊一改作風，被指對示威者濫用暴力和濫捕，跟警務處長鄧炳強升任前多次回中國學習有關，公安部長趙克志昨天在黨委擴大會議上更透露，今後將「全力指導支持香港警隊止暴制亂」，維護香港安全穩定。他更推動公安在新時代中發展毛澤東在上世紀六十年代初以人民群眾鬥四類階級敵人的「楓橋經驗」，聲言藉此維護社會穩定。

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中國官方媒體報道，公安黨委書記兼部長趙克志昨(28日)天主持公安部黨委(擴大)會議，傳達和學習總書記習近平的講話和兩會精神，並研究如何落實。

媒體引述會議強調，要嚴防和嚴打境內外敵對勢力滲透顛覆搗亂破壞活動，捍衛國家政治安全。更要貫徹人大通過制訂港版國安法的決定，「全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定」。

會議續稱，要堅持和發展新時代的“楓橋經驗”，深入開展矛盾糾紛大排查大調處，着力防範化解“疫後綜合症”，有效維護社會大局穩定。

報道沒有提及趙克志的具體計畫，但在過去大半年的反修例運動中，已不時出現支持政府的群眾(俗稱藍絲)與反修例市民(俗稱黃絲)互相指罵甚至毆鬥的現象，而警方執法時，不時被指寬待藍絲，而黃絲則被針對。

所謂「楓橋經驗」，是指上世紀六十年代初，浙江省寧波的楓橋區按時任中共領導人毛澤東的人民階級鬥爭論，創造「發動群眾、對階級敵人加強專政」的經驗，即利用人民群眾對地主、富農、反革命及壞分子等「四類分子」進行「教育、評審和說理鬥爭」，就地進行監督和改造。

會議又說，公安將堅定不移走改革強警之路，要從嚴管黨治警，着力提高公安的革命化、正規化、專業化及職業化。