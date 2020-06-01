台灣民調：逾六成台人支持為港人提供救援及庇護

由台灣政黨時代力量委託民調機構所進行的一項民調顯示，有60.3%受訪台灣人認為政府應該提出《難民法》及修訂《港澳關係條例》，為港人提供救援與政治庇護。台灣師範大學政治所教授範世平告訴台灣蘋果日報，台灣大部份民眾對香港的處境抱持同情，認為台灣政府應該積極回應及修法。

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報道指，時力委託民調機構上周一及二日透過固網電話訪問，共完成811份有效樣本。結果顯示，有60.3%民眾認為，台灣政府應該支持提出《難民法》及修訂《港澳條例》，有28.4%民眾不支持。立法院國民黨、時力等多個在野黨均提出修訂《港澳條例》第18條，以標準程序接收香港政治難民，惟蔡英文主張行政院設立專案小組，規畫港人在台居留、安置、照顧等安排，看來無意修法。

蔡英文20多年前有份參與制訂港澳條例，第18條訂明“對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助”，令18條成為一條針對港澳居民的政治庇護法。港澳關係條例施行細則第25條亦指出，行政院依法將訂立專案處埋港人求援，外界估計，蔡英文以行政院專案小組向港人施以援手，是將18條施行細則化。至於《難民法》草案2005年提出，立法院三年後列為優先法案，內政委員會2016年一讀通過，但是經過近四年，二、三讀仍遙遙無期。

台灣資深傳媒人黃暐瀚在面書發文指出，香港的問題，台灣關心，特別蔡總統還常常公開“撐香港”。如今總統選舉已經結束了，或許不能只是流於紙上談兵。

黃提到，去年香港眾志秘書長黃之鋒來台灣，公開呼籲台灣政府修訂《難民法》，給予香港人抗爭之後的退路，當時蔡總統當時的回答是，台灣已經有港澳條例等相關規定，不需要另外製定難民法。

根據台灣的規定，我們可以依照港澳人士入台辦法第16條，找到16種來台申請居留的辦法，包括留學、經商、來台投資等，又或者依《港澳關係條例》第18條，因為政治因素，提供“必要之協助”。

他說，未來《港澳關係條例》都可能要失效了，還怎麼依照這個條例，給予港人協助？會是個大問題。所以，台灣到底該不該？需不需要修訂《難民法》？這都是問題。