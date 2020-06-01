英國七位前外相促為香港局勢設國際聯絡小組

自倫敦方面消息，七位來自英國保守黨和工黨的前外交大臣罕見地為香港局勢發表公開信，要求英政府就香港事務幫助促成國際聯絡小組（International Contact Group）。

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根據《衛報》報道顯示，這次跨黨派行動反映了英國政界的擔憂 — 國際間對中國事務的回應，不能單靠美國總統特朗普政府。英國有責任主動領導國際社會，呼籲成立類似 1994 年設立的巴爾幹聯絡小組，跟進香港事務。巴爾幹聯絡小組曾促成國際社會團結一致討論波斯尼亞和科索沃問題。

共同參與此次聯署並向英國現任外交大臣拉布（Dominic Raab）致信的前外相包括：保守黨人威廉·黑格（William Hague）、馬爾科姆·里夫金德(Malcolm Rifkind) 、 傑里米·亨特（Jeremy Hunt），工黨人戴維·米利班德（David Miliband）、瑪格麗特·貝克特(Margaret Beckett）、傑克·斯特勞(Jack Straw)和大衛·歐文(David Owen)。他們在信中寫道，“就香港在‘一國兩制’模式下的自治問題，我們的很多國際夥伴繼續從英國政府得到提示。我相信您也同意，作為《中英聯合聲明》的共同簽署國，英國必須被視為在領導和協調國際社會對這場危機的反應，並確保（這一於)1985年提交聯合國的條約和‘一國兩制’的完整性。 ”公開信還強調，英國仍對香港人在道德和法律上富有責任。

黑格曾於上月公開表示，英國在國際事務上必須更為主動。他提出，“我們常說英國外交有如勞斯萊斯般偉大。聽來很美好，卻總是迴避麻煩。現在，我們必須迅速回應，即使令勞斯萊斯添上幾度畫痕，也要把乘客安然送抵目的地。因為美國在國際上的領導角色正在褪色，......英國要準備好採取更多主動性(措施)。”他在發言中還提出英國的外交手段應向法國人學習，因為在他看來法國對處理國際事務不懼提出新的倡議，所以他認為英方應展現出更強的主動性。

針對中國全國人大繞過香港立法會所進行的港版國安法立法問題，儘管國際社會多有發聲，但暫時作用不大顯著。美國、英國、澳洲及加拿大四國5 月 28 日發表聯合聲明，重申“北京立港區國安法會大大削弱香港的自治權，加劇香港社會的深層分歧”。英國和美國還主張要在聯合國安理會討論香港問題，但遭中方代表拒絕。此外，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦表示，應維護“一國兩制”框架下的香港高度自治。消息顯示，美國總統特朗普提出於 9 月七國集團領導人特別就中國問題，舉行一次峰會。不過，歐盟同美國就如何回應中國存有分歧，歐洲國家中，暫時只有瑞典提出應就香港問題制裁中國。