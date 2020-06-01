英國外交大臣拉布：不會背棄對香港人的責任

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）5月31日在接受英國廣播公司（BBC）採訪時重申，英國不會背棄對香港人的責任，不會對事情熟視無睹。

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此前，拉布曾在接受 BBC採訪時指出，除非中國政府暫停實施港版國安法立法，否則英國將給予持有英國國民（海外）護照（即BNO護照）的香港人更大的簽證權利。他補充說，“我們將取消（現有）六個月的（簽證）限制，允許這些BNO護照持有者來英國，申請工作和學習12個月，並可延期，這本身就提供了一條未來獲得公民身份的途徑。”

周日在受訪時拉布並重申，如果中方推動港版國安法，英國將會取消英國國民（海外）護照持有者最多逗留英國六個月的限制，將允許他們可以到英國居住、申請學習及工作，以12個月為期限，並可以延長，為取得英國公民身份鋪路。他也表示，相信只有部分該護照持有者會實際選擇到英國居住。據悉，當下約有290萬香港人持有BNO護照。採訪中，拉布還強調，“我們不會（對此）熟視無睹，我們將不會無視對香港人的責任”。

北京方面，中國外交部發言人趙立堅曾在29日的例行記者會上回應稱，“關於英國國民（海外）護照問題，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不給予持有英國國民（海外）護照的香港中國公民在英居留權。中國全國人大常委會在關於《中華人民共和國國籍法》在香港特區實施的幾個問題解釋中明確指出，所有香港中國同胞，無論其是否持有英國屬土公民護照或着英國國民（海外）護照，都是中國公民”。

趙立堅稱，“如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則，我們對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。”他說，“中方希望英方客觀公正看待香港特區維護國家安全立法問題，尊重中方立場和關切，不以任何方式干涉香港事務，多做有利於香港繁榮穩定和中英關係發展的事。”