藝人聯署支持香港國安法赫然出現死人及疑似大S冒名者

一名去年已經作古的粵劇界耆老，他的名字竟然出現在一份支持中共為香港製定國安法的聯署聲明。除此之外，有多名藝人亦發表聲明澄清，名單上的名字並非是他們本人，頂多是同名同姓者，希望粉絲不要誤會。台灣藝人大S徐熙媛就無端惹來不少困擾。

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粵劇界音樂大師陳汝騫不幸已於去年辭世，但日前香港流傳的一份由成龍、譚詠麟、曾志偉、汪明荃等2605個文化演藝界人士、以及110個團體發表的共同連署聲明，聯署者赫然出現“陳汝騫”的名字。

此外，不少與藝人同名同姓者，亦出現在聯署名單上，當中包括大S徐熙媛立即澄清只是同名同姓之後，前香港新聞主播張寶華也在面書否認簽名支持，影視歌唱界兩棲藝人蔣志光就透過粉絲專頁轉發聲明：“本人從沒在這份聲明裡簽署過任何文字，而當中同名同姓者，相信另有他人。”

另一位音樂界人士，鋼琴手李巧靈今日亦在私人facebook發聲明澄清，表示自己從未簽署任何支持國安法之文件，亦不支持國安法，極度懷疑有關聯署的真確性。她接受傳媒訪問時指在香港音樂界沒有人與她同名同姓，且在演藝界亦未曾聽過，而她亦非110個聯署團體的其中一位成員，並得悉有其他人“被聯署”的情況。

有藝人“支持”國安法，也有藝人聯署反對國安法，一群在香港從事藝術及文化的工作者，包括黃耀明、導演舒琪、填詞人周耀輝、周博賢、作家鄧小樺等，聯同文化監暴、文化同行、香港藝術家工會、香港舞台技術及設計人員協會、影話戲劇團等數百人，在網上發起聯署聲明，表示對香港國安法深表震驚、憂慮和憤怒，強烈反對通過法例。