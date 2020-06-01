酈英傑：台灣與世界交流不應由國際組織領導階層任意決定

全球合作暨訓練架構（GCTF）成立5週年記者會2020年6月1日在外交部舉行，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）（左起）、外交部長吳釗燮、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰出席，並發表聯合聲明。 中央社記者謝佳璋攝 2020年6月1日

台灣外交部今天舉行全球合作暨訓練架構（GCTF）成立五周年記者會，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑會上致詞說，美國一直以來努力爭取台灣參與國際組織和論壇，同時也認為，台灣與世界交流，「不應由國際組織領導階層任意決定」。

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台灣外交部今天舉行全球合作暨訓練架構成立五周年記者會，外交部長吳釗燮、酈英傑（Brent Christensen）、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰出席致詞，與會的還包括加拿大、紐西蘭、瑞典、英國等國，駐台代表或副代表。

酈英傑說，GCTF的成立宗旨很簡單，也就是台灣外交部近期常提到的「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）。美國一直以來努力爭取台灣參與國際組織和論壇的機會，但同時也認為，台灣與世界交流、分享知識，「不應由國際組織領導階層任意決定」，這樣風險太大，所需解決的問題也過於複雜。

酈英傑說，全球新冠肺炎疫情是見真章的時刻，台灣在控制疫情方面，是全球表現最優秀的，各國爭相學習「台灣模式」，但由於中國施壓，台灣今年仍無法參加世界衛生大會（WHA）。

酈英傑指出，此刻各界更應感謝有GCTF這樣「不受政治干預」的平台；他期待與「日本台灣交流協會」的朋友繼續努力，讓各國了解台灣是可靠夥伴、民主典範、世界一股良善力量。他也很高興有更多國家站出來，一同舉辦GCTF活動。

「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰致詞時說，日本、台灣、美國具自由、民主、人權共同價值，日方對加入有意義的台美GCTF行列感到高興。今年受疫情影響，不得不調整許多活動的期程，但預計以虛擬形式舉辦。為了加強宣傳與推動，「日本台灣交流協會」已經在官網設立GCTF專頁。泉裕泰重申，日本不會離開台灣，也離不開台灣，日台一定要同行。

美國與台灣是在2015年成立「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation Training Framework ,GCTF），日本去年加入，成為共同主辦第三方。