林鄭月娥批評美國處理騷亂“雙重標準” 明日就國安法率隊訪京

香港特首林鄭月娥6月2向媒體表示，外國對香港實施制裁是損人不利己行為，重申暴力事件令市民惶恐不安、誠惶誠恐，港版國安法有必要立法。她亦提到近日美國騷亂，形容暴力程度與香港示威相似，批評外國採取雙重標準。此外，她並將於3日向中國中央政府反應人大常委會制定港版國安法的意見，港府律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超等將隨行訪京。

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林鄭月娥當天早上在記者會上批評部分外國政府對香港止暴制亂的高調反應，展現的是“雙重標準”。她稱，自己國家安全就很重視，對香港的情況卻戴有色眼鏡去看。她還特別明確指出，自己所指的就是美國近日的反警察暴力執法引發的騷亂，當地政府處理手法也很強硬。林鄭月娥說，外國借“涉港國安法”立法對我國進行批評，但中央體現擔當。正如她較早前引述鄧小平所說的，“總有一些事件沒有中央出頭你們是難以解決的”。

對於外國制裁等行動，林鄭月娥認為這是損人不利己，首先香港是美國賺貿易順差的最大經濟體，過去十多年都是；香港單方面提供美國護照持有人免簽證待遇；香港為1300家在港的美國公司，提供與CEPA（內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排）同等的進入內地市場優惠政策；美國的投資和金融公司、基金，佔香港證券市場交易量約5分之1。她呼籲稱，其他政府處理與香港雙邊關係時，應互相尊重，尤其全球經濟疲弱不堪之際，再做這些行為，各地經濟、市民生活只會雪上加霜。同樣在記者會上，有意見指港府處長級官員應放棄外國國籍，並建議收例規管。林鄭月娥認為此時無需將此放入議程考慮，強調公務員要政治中立，需要支持國安法立法。

此外，香港特首辦在當天發稿稱，林鄭月娥將於3日訪問北京，中央政府將就港版港國安法聽取她的意見，律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強及行政長官辦公室主任陳國基將會隨行。據悉，林鄭月娥將於當地時間周二傍晚前往深圳，翌日上午轉往北京，同日晚上返回深圳，並於六月四日早上回港。在她離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。

據香港01報道，李家超當天下午在立法會會見傳媒時表示，今次是人大常委會作決定後，中央政府聽取特區意見，他會主要反映執法方面的意見，例如香港普通法之下的執法程序、法例要求、法庭經驗等。當被問到會否向中央反映民調顯示有六成港人反對國安法立法，李家超稱，會如實反映各方面意見，無論其立場如何。他又指，國家立法有其法律程序，相信人大常委會按其立法程序聽取意見。李家超續稱，希望有完善的法律制度及執行機制維護國家安全，以填補法律漏洞，加強執法能力，令整體香港市民可以在太平盛世的日子過日常生活。