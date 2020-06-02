蓬佩奧：美國考慮歡迎港人到美國

最近連番對中國出言強硬的美國國務卿蓬佩奧，最近接受美國保守派智庫組織（American Enterprise Institute，AEI）訪問時，被問到美國是否正考慮“歡迎香港人來美國，並引進他們的企業家創意”時，蓬佩奧表示考慮中。他說：“英國（與香港）有不同的關係。這些人中許多持有英國國民護照。香港與英國的關係歷史悠久，情況十分不同。但我們正在考慮這方面。”蓬佩奧沒有具體說明如何歡迎香港人，亦沒提移民配額或簽證詳情。

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根據去年生效的美國《香港民主人權法》，港人的簽證申請不會因“基於政治拘捕、羈留或其他政府負面行動而”而被拒。

北京強推港版國安法，令不少香港人萌生移民念頭。英國外相藍韜文（Dominic Rabb）周日表示，英國不會逃避對香港的責任，重申若北京落實港版國安法，會給予英國國民（海外）護照（BNO）持有人到英國的權利。

蓬佩奧在中國全國人大會議上周四議決“港版國安法”前夕發表聲明，確認香港不再享有高度自治，更明言香港再無理由續享美國法例賦予的特殊待遇。總統特朗普上周五指北京對港實施“一國一制”，將停止香港的關稅優惠，並會更新旅遊警示提醒美國公民在港可能受監控，以及將制裁損害香港自治的中港官員。美媒周一報道，中國就美國的行動作出反擊，指中糧集團、中儲糧集團已被中國當局勒令暫停採購美國大豆與豬肉。

蓬佩奧上周六在Twitter發文，批評中國共產黨“壓碎令香港與中國不同的特質”，因此特朗普不再認為“美國有理由給香港與以往一樣的待遇”，並說“美國會防範中共暴政”。

美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）日前表示，美方就“港區國安法”的回應措施會針對要求中方改變取態，並儘可能減少對港人的影響，籲中方“Let Hong Kong be Hong Kong”。

至於特朗普上周五指將驅逐數千名在美國大學就讀的中國研究生出境，蓬佩奧周一發聲明澄清，只會針對“被中國政府視為鎖定、拉攏並利用的”研究生與研究員，只佔留學簽證申請人的“小部份人”。蓬佩奧強調，美方關切的是中國共產黨及特定人士的“惡意行徑”，而非全體中國民眾。蓬佩奧表示，新簽證措施預計能協助建立一個更開放透明環境，有助美中學者對彼此有更多信任；而美方將持續竭盡所能，捍衞美國科技與機構，並確保美國國安與經濟安全不受外國勢力干預。