黎智英以身試法將參與被禁六四燭光晚會

香港警方以抗疫的“限聚令”為由，三十年來首次禁止每年六月四日在維多利亞公園舉行的燭光悼念晚會，不過壹傳媒創辦人黎智英表示，他不會屈服當局的威嚇，將照樣參加今年的晚會。他說：“如果我們對國安法這麼的反感、要抗爭，六四是一個表達方式。”

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根據蘋果日報報道，黎智英直言，六四夜燃起拒絕遺忘的燭光，非常重要，展示香港人堅持追求真相，也是對中共暴政的持續抗議。他深信在所謂的“限聚令”下，自由仍然會開花。

黎智英和六四燭光晚會發起人支聯會主席李卓人等香港資深民主運動者，早前被中共黨媒描繪為反中亂港的漢奸，而黎智英更被環球時報形容為“首席漢奸”。

報道引述黎智英指出，正因為六四事件是中共的暴行，因此更要繼續讓世界得悉事件。他說，左派不斷出言威嚇，正是不想讓香港這個中國唯一仍可公開悼念六四的地方，續有燭光展示對暴政抗爭的勇氣。他點名斥前特首梁振英等開腔“恐嚇”滙豐銀行不就國安法表態，無非是要趁機向中共表達忠誠，強調六四夜點起燭光，意義重大：“對香港人都是一個鼓舞，表明我們會繼續反抗中共打壓、繼續保護我們的自由法治。”

他說，左派恐嚇及政府借限聚令打壓，令市民今年到維園悼念會有困難，但他相信：“這個困難，大家可以用自己方法去克服”，以自己的方式，在不違反“限聚令”下悼念，“表達我們對暴政的抗議，非常重要”，重申要在當下盡量表態，“如果（北京）可以將以前做過的事情，都說是犯法（國安法），我們不能再擔憂太多；如果它（中共）不根據法律，都沒辦法，我們只能做自己覺得應該做的事情”。

由於港府禁止今年的燭光晚會，支聯會主席李卓人已經準備好了“plan B”，以8人一組進入維園，以個人名義悼念當年死難者。李相信，變陣的遍地開花、網上聯繫全球，大家悼念之火不會熄滅，同時批評“國安法還未立法，是不是警方要最遭打壓？”他續指餐廳、泳池、公共交通都可以無視人際距離，警方以疫為由拒絕“絕不科學”。對於會否上訴，李指支聯會仍在商討，但認為不夠時間。

李卓人表示，31年來無法延續六四大規模集會，實感遺憾；但強調支聯會從未退讓，變相遍地開花更是港人“Be water（遇到危險應立即撤退）”的抗爭模式，相信力量依然強大，續指傳統歐美以至非洲都有團體表明響應。被問到六四當晚，支聯會成員仍有意自發個人名義，到維園個人悼念，會否憂心演變警民衝突，他重申參與者全為個人名義，警方無借口圍捕悼念市民，又坦言不擔心警方對自己秋後算賬。