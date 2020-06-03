台灣官方呼籲北京對六四事件真誠道歉啟動民主政治改革

明天是「六四」31周年紀念日，台灣陸委會今天發布新聞稿，呼籲中共應勇於省思「六四」歷史教訓，認為強制與壓迫無法響應人民對民主要求。陸委會指出，1989年中國大陸人民在天安門廣場爭取民主自由，中共當局卻以武力鎮壓讓人民噤聲，至今仍遮掩真相、不願面對。

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對此，陸委會表達高度遺憾，呼籲北京當局應正視人民對自由民主的期盼，早日啟動合乎民主正義程序的政治改革，並重新審視「六四事件」歷史真相與真誠道歉，才能提升民眾福祉與文明社會的治理效能。

陸委會並提到2017年遭北京當局逮捕並關押的台灣非政府組織工作者李明哲，呼籲北京當局早日釋放，讓李明哲平安返台。

台灣的「華人民主書院」今天邀請台灣朝野各黨代表與人權團體舉辦座談會，呼籲世界各國持續關注在中國壓迫下的人們，抵抗極權瘟疫，並聲援港人抗爭。主辦單位也批評香港和澳門官方以疫情為由，禁辦六四紀念活動。

民進黨立委範雲指出，香港今年不允許維園的六四紀念活動，不管是基於疫情、或是港版國安法等理由，當一個連紀念都不允許的年代中，「抗拒遺忘、公開告訴大家你記得六四」，就是對抗極權最好的方式，她說，台灣的民主就是聲援六四最好的方式；唯中國民主，才能確保台灣的民主、自由與繁榮。

陸委會前副主委陳明祺則表示，香港情勢每下愈況與中國殘暴的本質息息相關，而台灣的民主並不容易，必須守護。他強調，紀念六四除了守護台灣的民主外，也在於抵抗威權政體的擴張。

另中國海外民運人士明天將舉辦全球規模的在線公祭及紀念大會，藉此提醒世人莫忘「六四」。曾領導港台學生運動的香港眾志秘書長黃之鋒、台灣民進黨副秘書長林飛帆，以及日本原經濟產業副大臣牧野聖修獲邀將在紀念會上發言。