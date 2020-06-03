林鄭接受央視訪問：人大通過制定國安法後“心裡很踏實”

香港特首林鄭月娥2日接受中央電視訪問時說，中央出手為香港製定一套國安法，是“給予香港生機”，人大決定令她“心裡感到很踏實”。林鄭今日（3日）率領港府涉及國安法的官員上京，據中共黨媒報道，林鄭此行是為港區國安法向中央“提供意見”，她在上京之前接受央視的訪問。

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據央視報道，林鄭月娥接受訪問時表示人大通過決定時，心裡感覺到很踏實，若非中央主動出手，香港可能不能解決當前問題，形容中央出手是給了香港一個生機，助其走出困局。

林鄭稱，在過去的一年每天心情都很悲傷，反問為何那麼多人沒有好好珍惜香港，及珍惜一國兩制下的優勢。她又指見到很多年輕人，受到媒體的迷惑或網絡上的鼓動，做了完全不正確的事，如今想來依舊痛心。

對於美國警告會制裁香港，林鄭反斥美國雙重標準，指全世界任何國家都需要維護國家安全的法律。她指美國儘管恐嚇要制裁、取消香港特殊地位，但香港不需要擔心，因為中央立法決心堅定，香港特區政府全力支持、充分配合的決心也是堅定的，相信廣大的香港市民也是堅定支持的。

林鄭月娥亦向大陸同胞說，今次並不單是 750 萬人的安全，也是希望能堵住對於國家安全的一個漏洞，讓香港不會成為國家安全的缺口，希望 14 億人民的生活能穩定、安全。

民主派對林鄭以及隨團高官會否充分在“提供意見”時反映香港真實的民意普遍表示懷疑。民主黨主席胡志偉已打算就今次立法，在立法會提出口頭質詢，包括要求港府交代，今次立法如何不削弱港人的各種自由和權利、違法者在香港還是內地審訊、及今次立法有否追訴期限，然而胡的質詢遭到港府反對。

對於林鄭赴京稱反映對“港區國安法”的意見，胡志偉告訴蘋果日報，港府明顯無意就立法諮詢香港人意見，認為在特區政府官員連到立法會回應議員質詢都不敢的情況下，林鄭只會極度偏頗地向中央反映本港支持立法的聲音，“反對的聲音，林鄭就會打成是社會上少數異見聲音，不會將香港人的憂心同憂慮，放在（立法）考慮當中”。

胡志偉認為政府官員不敢在立法會中給予香港市民這些保證，是怯懦及不負責任的表現，亦反映早前林鄭、鄭若驊等官員的回應，只是用作掩飾“港區國安法”將嚴重損害香港人基本權利的謊言，“這些答案官員可以公開講，但不可以在立法會被詢問、被正式紀錄，是否意味這些說話是講大話？”

公民黨議員楊岳橋表示，希望林鄭能在上京時拿出勇氣，向中央表達港人對人大常委會繞過立法會和基本法直接立法的反對，“如果她（林鄭）只是上去歌功頌德、阿諛奉承的話，她去（北京）只會浪費納稅人的錢！”