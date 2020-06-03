特魯多敦促北京與港人“建設性對話” 模糊回應庇護應對問題

加拿大總理特魯多6月2日出現記者會當談及港版國安法立法和香港局勢時表示，加方敦促中國政府與香港示威者進行“建設性”對話。

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近日，加拿大有許多支持香港民主的民間人士和政治人物，均呼籲聯邦政府應該對香港居民提供更寬鬆的移民簽證和難民申請，並希望渥太華方面儘快採取行動，避免中國當局阻止香港居民出境。在當天的記者會上，回答媒體提問是否會接待港人時，特魯多向媒體表示，“加拿大一直以來都是一個歡迎全球各地受到迫害和暴力受害者的國家；我們擁有一個堅強的移民體系，並對個案進行審查，也會對系統性挑戰進行調查。”他說，“我知道我們的體系也正在這樣做”。面對記者追問，“所以，你目前沒有保證對香港的活動人士提供幫助行動？”對此，特魯多回答稱，“我們持續對香港局勢保持非常擔憂，香港住着30多萬我們的加拿大人，以及成百萬正在爭取正義及和平的人們”。

特魯多說，“這些都是我們當然在仔細關注和跟蹤的事件。我們將繼續捍衛和平、對話、減緩緊張局勢和敦促北京與香港人進行建設性溝通”。另據《多倫多星報》2日報道，2020年第一季度，加拿大從香港收到25份庇護申請，是去年申請總數的兩倍多。 儘管在今年1月至3月加拿大收到的13383宗難民申請個案中，來自香港的申請人只佔極小的一部分，但不少人認為，由於北京上周推出新的港版國安法，可能會促使大批香港外逃。對此，加拿大律師公會（Canadian Bar Association）移民法委員會主席賈恩（Ravi Jain）表示，任何人都可以在加拿大提出難民申請，但必須證明他們有充分的理由尋求庇護。

同樣在當天的記者會上，當他被問到如何看待“美國總統特朗普用強力驅散抗議者並威脅出動軍隊”時，特魯多則沉默了20多秒。特魯多在沉寂過後回答說，“我們都在驚恐地看着美國發生的事情。這是一個讓人們團結起來的時刻，但也是一個傾聽的時刻，是時候了解什麼是不公正了，儘管多年來取得了進步，但不公正仍然存在。”他接著說，“但加拿大人也是時候意識到，我們也面臨挑戰，加拿大黑人和少數族裔每天都面臨著歧視，這是活生生的現實。加拿大存在着系統性的歧視，這意味着我們區別對待加拿大有色人種和少數族裔。”