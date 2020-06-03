香港大律師公會去信人大促提供國安法草擬文本

香港大律師公會主席戴啟思6月2日就近期中國全國人大推行港版國安法立法，向人大常委會秘書長楊振武致信。信中提出，國安法立法引起香港社會各界關注，法律一旦公布實施，必然對香港市民、企業，以及在港的海外人士 企業影響深遠。戴啟思認為為此進行廣泛的公眾諮詢極為重要，期望全國人大常委會向大律師會提供草擬文本，以便公會提交意見。

廣告 繼續瀏覽後續

戴啟思代表香港大律師公會發出的這份公開信託付由中聯辦主任駱惠寧轉交，並抄送港府政制及內地事務局局長曾國衛和律政司司長鄭若驊。戴啟思在文中表示，當得知港版國安法將被納入《基本法》附件三進行立法，並由香港於本地公布實施的消息後，作為香港法律專業團體之一，該公會竭力維護《基本法》及香港特別行政區法治。因此，香港大律師公會希望能“就該法律反映一些我們的意見，為法治盡一份綿力”。

公開信並附加了《基本法》第18條第2款及第3款的內容:“全國性法律除列於本法附件三者外，不在香港特別行政區實施。凡列於本法附件三之法律，由香港特別行政區在當地公布或立法實施；全國人民代表大會常務委員會在徵詢其所屬的香港特別行政區基本法委員會和香港特別行政區政府的意見後，可對列於本法附件三的法律作出增減，任何列入附件三的法律，限於有關國防、外交和其他按本法規定不屬於香港特別行政區自治範圍的法律。”

公開信指，“國安法現階段仍有待全國人大常委會制定，其重要性已引起香港社會各界廣泛關注，該法律一旦公布實施必然對香港特區七百萬市民、企業、以及包括在本港生活、工作及營商的海外人士及企業影響深遠。” 戴啟思稱，鑒於陸港兩地法律制度、法律詮釋、法治觀念以至執行機關存在差異，全國人大常委會除了按《基本法》第 18（3）條徵詢基本法委員會及特區政府意見外，諮詢公眾亦極為重要，希望人大常委會可提供法律草擬文本，供大律師公會參閱，公會希望就法律形式及內容等，向人大常委會提供建設性意見。

同樣就國安法立法，香港大律師公會早前在人大通過相關決定前發聲明，認為草案有幾點令人憂慮。大律師公會提出人大常委會或沒有權力將港版國安法納入《基本法》附件三，亦質疑草案沒有保證該法律符合聯合國《公民權利和政治權利國際公約》，要求港府緊急處理這些最根本合憲及合法的關注。