香港現小型社區爆發外國人入境強逼隔離延至9月18日

香港最近因出現小型社區爆發，本來在這個星期四解禁的“限聚令”，將延長兩個星期。食物及衞生局局長陳肇始2日表示，餐廳和酒吧的最多“八人一桌”的限聚令，將繼續實施到月18日，作為對抗武漢首發的新冠狀病毒的措施。

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來自大陸、台灣和澳門的旅客，強制性的隔離措施將延至7月7日，來自全球其他地方的旅客，強制性隔離14日的措施將延至9月18日。

陳肇始在記者會上說，：“近日，在社區層面出現一些源頭未明的個案，例如十多天前在梨木樹出現的個案，以至前兩天在瀝源邨出現的相關群組個案，所以我們絕對不能鬆懈。”

陳又說：“我們預計在未來一段時間，社區可能有機會出現一些零星的本地個案，甚至乎可能有小型爆發，我們一直會密切監察。”

對於外國人實施強制性隔離措施將延至9月18日，陳肇始解釋，當局考慮到在未來一段日子仍然需要繼續限制香港與其他地方之間的人口流動及實施強制檢疫措施，以及中國以內和中國以外地區的疫情發展，因此會把第599C章的有效期延長一個月至今年7月7日，以及把第599E章的有效期延長三個月至今年9月18日。有關法例修訂已於2日稍後刊憲，並於本星期五（6月5日）生效。

此外，一名從外地來港的男子因為違反強制性隔離而在2日被判監禁3個星期。該名43歲的男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在中環的指明酒店接受強制檢疫14日。其後警方接報於5月20日到場處理案件時，發現該名男子在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點並脫下電子手環。他被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》，於東區裁判法院被判處即時監禁3個星期。

衛生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反強制檢疫令屬刑事罪行，政府對違反檢疫令的人絕不容忍。發言人重申，遵從強制檢疫令對全港同心抗疫至為重要。

根據相關法例，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。