拉布：為捍衛價值責任不惜犧牲中英貿易協議

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）6月3日在接受天空新聞(Sky News)採訪時表示，為了就道德層面和國際地位的原則問題履行對港人責任，英國不惜犧牲與中國的貿易協議。

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拉布指出，除非北京當局履行其國際承諾，撤回港版國安法立法計畫，否則中方在國際上的名聲將會受損。他談到，如果北京一意孤行，英國將在必要時與盟國協商進一步的應對措施。另就英國計畫放寬對香港人的移民限制，拉布表示，英方放寬移民政策，“是因為我們不能拋棄香港人民。”他強調，國際社會的主要成員必須履行其職責，否則“誰還會相信你在任何時間、跟任何人達成的任何協議？”

當被問到英國是否願意犧牲與中國的貿易協議來捍衛英國的價值時，拉布回答指，“我介紹的英方擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有者的權利，並非基於與中國的貿易協議或類似的協議。英國為了道德基準和國際地位，都不會為原則性問題而妨礙履行自己的職責。”拉布強調，英國沒有作出任何威脅，英方只是明確指出中國違反了他簽署的《中英聯合聲明》，期待北京如國際社會期待英國的那樣履行其責任。他談到，英方將繼續與中國就這些問題進行對話。

同樣在當天，英國首相約翰遜（Boris Johnson）3日在《南華早報》和《泰晤士報》上撰文說，“許多香港人擔心他們的生活方式 — 中國政府承諾維護的生活方式 — 受到威脅。如果中國政府的做法使他們的擔憂成真，英國不會心安理得地聳聳肩走開。”他認為，北京推行港版國安法立法將“顯著侵蝕”香港自治權，屆時英國將“別無選擇”，必須“捍衛深厚的歷史淵源與友誼”。

約翰遜還在同日的記者會上說，“我確實認為現在發生的事情有可能是對《中英聯合聲明》的侵犯……聲明保障香港的政治和公民自由，但這看起來似乎會被現在的提議非常，非常嚴重侵犯。”他說，“我們想說的是，我們想向香港人民伸出我們的手，友誼、支持和忠誠的手。”據悉，在香港的745萬人口中有35萬人持有BNO護照，另外還有250萬人有資格提出申請。

按規定，BNO護照持有者可以免簽證進入英國並居留半年。但約翰遜重申，如果中國在香港實施港版國安法，英國政府將修改移民法規，把BNO護照持有者在英居留的時間延長至12個月，並允許續簽，同時給予他們在英國工作的權利，為他們申請英國國籍提供方便。BNO護照，是1997年香港主權移交前英國為香港人推出的一項特別政策。約翰遜指出，這將是英國簽證制度有史以來最大的改變之一。他希望事情不要發展到這一步。但他強調，“如果證明有必要這樣做，英國政府將采樂意地採取這一步驟。”

另一邊，中國駐英國大使館發言人4日在官網中回應稱，香港回歸中國後，已成為中國的一個特別行政區，強調香港國安法純屬中國內政，任何外國無權干預。此外，《中英聯合聲明》中與英國有關的權利和義務均已履行完畢。“任何國家無權借口《聯合聲明》干預香港事務。”

至於BNO護照問題，中使館發言人還表示，英國曾與中國互換備忘錄，明確承諾不予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。“如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則。”發言人強調，“我們敦促英方認清香港已經回歸中國的事實，遵守不幹涉他國內政的原則，停止插手香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳”。